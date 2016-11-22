Учительница за 10 тысяч долларов хотела продать на органы 13-летнюю девочку

Сейчас задержанная допрашивается следователями и ждет суда по определению меры пресечения.
В Харьковской области (Украина) учительница хотела продать на органы 13-летнюю ученицу за 10 тысяч долларов. Об этом министр внутренних дел Украины Арсен Аваков написал на своей странице в Facebook, передает Zakon.kz.
По его словам, сотрудники полиции Харьковской области завершили четырехмесячную операцию по предотвращению преступления. 52-летняя преподаватель украинского языка и литературы специнтерната для трудных подростков в Харьковской области Галина Ивановна почти год разрабатывала свой "бизнес-план" по продаже 13-летней землячки.
Она определили девочку из неблагополучной семьи в свой интернат, подыскивала покупателя, передавала документы.
"Взяли" продавщицу "на горячем" - когда она вывела ребенка за территорию интерната, привела девочку к "покупателям" и взяла деньги.
"Когда покупатель поинтересовался здоровьем ребенка, намекая, что речь идет об изъятии органов - она за 1000 гривен принесла фотографии девочки и медицинскую карту",- пишет Аваков.
Полицейские получили информацию о намерении «педагога» четыре месяца назад, сразу открыли производство и начали оперативный контроль и негласную охрану ребенка. Сейчас задержанная допрашивается следователями и ждет суда по определению меры пресечения.
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