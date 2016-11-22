Учительница за 10 тысяч долларов хотела продать на органы 13-летнюю девочку

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Учительница за 10 тысяч долларов хотела продать на органы 13-летнюю девочку

Сейчас задержанная допрашивается следователями и ждет суда по определению меры пресечения.

В Харьковской области (Украина) учительница хотела продать на органы 13-летнюю ученицу за 10 тысяч долларов. Об этом министр внутренних дел Украины Арсен Аваков написал на своей странице в Facebook, передает Zakon.kz.

По его словам, сотрудники полиции Харьковской области завершили четырехмесячную операцию по предотвращению преступления. 52-летняя преподаватель украинского языка и литературы специнтерната для трудных подростков в Харьковской области Галина Ивановна почти год разрабатывала свой "бизнес-план" по продаже 13-летней землячки.

Она определили девочку из неблагополучной семьи в свой интернат, подыскивала покупателя, передавала документы.

"Взяли" продавщицу "на горячем" - когда она вывела ребенка за территорию интерната, привела девочку к "покупателям" и взяла деньги.

"Когда покупатель поинтересовался здоровьем ребенка, намекая, что речь идет об изъятии органов - она за 1000 гривен принесла фотографии девочки и медицинскую карту",- пишет Аваков.

Полицейские получили информацию о намерении «педагога» четыре месяца назад, сразу открыли производство и начали оперативный контроль и негласную охрану ребенка. Сейчас задержанная допрашивается следователями и ждет суда по определению меры пресечения.

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Все комментарии (2):
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фото пользователя Красава
Красава
Це Гейропа.
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22.11.2016, 15:21
фото пользователя taxsist2
taxsist2
учителя которые занимаются рукоприкладством покажутся на ее фоне ангелами))
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22.11.2016, 15:24
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