Имена виновных за крушение Boeing 777 на востоке Украины станут известны в 2018 году

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Имена виновных за крушение Boeing 777 на востоке Украины станут известны в 2018 году

Международная Совместная следственная группа намерена допросить 100 человек, которые, по мнению следователей, имеют отношение к трагедии, чтобы прояснить детали случившегося.

Министр транспорта Малайзии Лиоу Тионг Лай считает, что имена ответственных за крушение пассажирскогоBoeing 777 на востоке Украины станут известны самое позднее в 2018 году. Об этом сообщает в среду газета Star, передает ТАСС.

В частности, он напомнил, что международная Совместная следственная группа (ССГ), состоящая из представителей Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, "очертила круг из 100 подозреваемых в трагедии". Теперь, по его словам, "следователям предстоит вызвать каждого из них, прояснить все детали случившегося".

Глава Минтранса также отметил, что "после того, как будут установлены те, кто сбил самолет, власти приложат все усилия для организации над ними суда в Нидерландах".

Самолет Boeing 777 компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области. В результате катастрофы погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа - граждане 10 государств.

Следствие располагает "неопровержимыми доказательствами" того, что рейс MH17 был сбит с территории, подконтрольной ополченцам, из зенитно-ракетного комплекса "Бук", завезенного с территории РФ, утверждают представителей ССГ. Однако сам глава следственной группы голландский прокурор Фред Вестербеке признал при этом, что данные, представленные в свое время Российской Федерацией, следствие, по сути, проигнорировало.

Еще год назад российский концерн "Алмаз-Антей" представил подтвержденные натурными экспериментами выводы собственного расследования катастрофы. Специалисты подтвердили, что Boeing был обстрелян из ЗРК "Бук", однако не из указанного Советом по безопасности Нидерландов квадрата, а из района населенного пункта Зарощенское, который в день катастрофы контролировали украинские военные.

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