Незадекларированная вилла Порошенко нашлась в Испании

Указанная недвижимость, расположенная к западу от испанского курорта Марбелья, оформлена на испанскую фирму Feruvita SL, принадлежащую главе Украины.

Президент Украины скрыл, что является владельцем виллы в Испании стоимостью €4 млн., сообщают Izvestia.ru.

Указанная недвижимость, расположенная к западу от испанского курорта Марбелья , оформлена на испанскую фирму Feruvita SL, принадлежащую украинскому главе.

2-этажная вилла в средиземноморском стиле площадью 1254 кв м с бассейном и с участком 0,26 га земли, была построена в 1993 году и приобретена фирмой в 2008 году.