Незадекларированная вилла Порошенко нашлась в Испании

Автор:
Незадекларированная вилла Порошенко нашлась в Испании

Указанная недвижимость, расположенная к западу от испанского курорта Марбелья, оформлена на испанскую фирму Feruvita SL, принадлежащую главе Украины.

Президент Украины скрыл, что является владельцем виллы в Испании стоимостью €4 млн., сообщают Izvestia.ru.

Указанная недвижимость, расположенная к западу от испанского курорта Марбелья, оформлена на испанскую фирму Feruvita SL, принадлежащую украинскому главе.

2-этажная вилла в средиземноморском стиле площадью 1254 кв м с бассейном и с участком 0,26 га земли, была построена в 1993 году и приобретена фирмой в 2008 году.

Теги: , ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
07.10.2016, 15:39
  
Президент Украины Петр Порошенко служил в Актобе? 9
09.09.2016, 16:11
  
Пассажирский поезд сошел с рельсов на севере Испании
07.07.2016, 16:50
  
В Испании во время забега с быками пострадали четыре человека
28.06.2016, 18:32
  
Порошенко согласился отдать Крым татарам 4
10.06.2016, 19:06
  
Порошенко разрешил иностранцам служить в Вооруженных силах Украины 1
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
24-летняя любительница дорогих брендов стала новым замглавы МВД Украины
Семье мальчика, спавшего на картоне, президент Кыргызстана подарил квартиру
Ксения Собчак родила дочь
Саакашвили решил уйти в отставку
В Иванове при взрыве газа погибли пять человек
12-летняя шахматистка из Казахстана получила квартиру в России 1
Стивен Сигал получил гражданство России 4
Назарбаев: Путин хочет наладить российско-японские отношения 2
Мужчина, отрубивший голову своей жене, проведет в колонии 9 лет
Умер клоун Олег Попов 5