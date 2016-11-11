Незадекларированная вилла Порошенко нашлась в Испании

Указанная недвижимость, расположенная к западу от испанского курорта Марбелья, оформлена на испанскую фирму Feruvita SL, принадлежащую главе Украины.
Президент Украины скрыл, что является владельцем виллы в Испании стоимостью €4 млн., сообщают Izvestia.ru.
Указанная недвижимость, расположенная к западу от испанского курорта Марбелья, оформлена на испанскую фирму Feruvita SL, принадлежащую украинскому главе.
2-этажная вилла в средиземноморском стиле площадью 1254 кв м с бассейном и с участком 0,26 га земли, была построена в 1993 году и приобретена фирмой в 2008 году.
Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.
Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.