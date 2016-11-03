Мужчина, отрубивший голову своей жене, проведет в колонии 9 лет

Убийца сам вызвал правоохранителей на место преступления.
В российском городе
Преступление было совершено летом 2016 года. Ревнивый муж увидел свою жену, беседующую в машине с мужчиной. Он заставил ее выйти и стал избивать. Водитель заступаться за собеседницу не стал, а спешно покинул место происшествия.
Когда женщина потеряла сознание, муж оттащил ее тело в кусты, а сам отправился домой. Вскоре он вернулся с топором и несколько раз рубанул по шее. После этого убийца сам вызвал правоохранителей на место преступления, рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе СУ СКР по Кемеровской области.
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