Эпидемию ВИЧ​ объявили в Екатеринбурге

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Эпидемию ВИЧ​ объявили в Екатеринбурге

Эпидемию ВИЧ объявили официально, сообщает управление здравоохранения городской администрации.

По данным чиновников, городские медики зарегистрировали 26693 случая ВИЧ-инфекции, что составляет 1,8% населения мегаполиса. Таким образом, инфицирован каждый 50-й житель Екатеринбурга. Кроме того, на учете стоят 774 ребенка, из которых диагноз официально подтвержден у 342, передает РИА Новости.

"Уровень зараженности варьируется: самый высокий - в Железнодорожном районе (свыше 2%), в Ленинском и Кировском - на уровне 1,5%. В целом Свердловская область находится на первом месте в России по числу заболевших на сто тысяч населения", - уточнили в администрации.

В заявлении отмечается, что в Екатеринбурге преобладает "наркотический" путь заражения - 52% против 46% случаев, когда инфекция передавалась через половые контакты.

При этом сейчас рост заболеваемости происходит именно за счет полового пути передачи инфекции. Среди тех, кому поставлен диагноз о ВИЧ, не только молодежь, но и люди в возрасте от 30 до 49 лет.

Позднее мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман заявил, что негативная ситуация с ВИЧ характерна для всей России. Цифры, зарегистрированные в столице Свердловской области, он объяснил тем, что в городе "очень высокая выявляемость".

"У нас сильные медики, у нас очень сильные программы именно по выявлению. В Екатеринбурге обследовано 23% населения. Между тем, по России он не поднимается выше 15%. То есть у нас в полтора раза больше народу обследовано", - отметил Ройзман.

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