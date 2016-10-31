Умер актер Владимир Зельдин

В Москве на 102-м году жизни скончался актер театра и кино, народный артист СССР Владимир Зельдин.

Об этом радиостанции " Говорит Москва " рассказала его супруга Иветта Капралова , передает Lenta.ru.

Он умер в ночь на 31 октября в институте имени Склифосовского. Зельдин был старейшим из действующих актеров мира и первым театральным актером, продолжавшим играть на сцене после 100 лет.

Более 70 лет, с 1945 года, Зельдин служил в Центральном академическом театре Российской армии (ранее назывался Театром Красной армии и Театром Советской армии). Начинал свой творческий путь в середине 1930-х в Театре имени МГСПС , будущем Театре имени Моссовета.

Всесоюзная популярность пришла к Владимиру Зельдину после роли Мусаиба Гатуева в фильме Ивана Пырьева "Свинарка и пастух" (1941). Среди других фильмов с его участием - " Повесть пламенных лет " (1960), "Укрощение строптивой" (1961), "31 июня" (1978), " Тайна "Черных дроздов "" (1983).