Умер актер Владимир Зельдин

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Умер актер Владимир Зельдин

В Москве на 102-м году жизни скончался актер театра и кино, народный артист СССР Владимир Зельдин.

Об этом радиостанции "Говорит Москва" рассказала его супруга Иветта Капралова, передает Lenta.ru.

Он умер в ночь на 31 октября в институте имени Склифосовского. Зельдин был старейшим из действующих актеров мира и первым театральным актером, продолжавшим играть на сцене после 100 лет.

Более 70 лет, с 1945 года, Зельдин служил в Центральном академическом театре Российской армии(ранее назывался Театром Красной армии и Театром Советской армии). Начинал свой творческий путь в середине 1930-х в Театре имени МГСПС, будущем Театре имени Моссовета.

Всесоюзная популярность пришла к Владимиру Зельдину после роли Мусаиба Гатуева в фильме Ивана Пырьева "Свинарка и пастух" (1941). Среди других фильмов с его участием - "Повесть пламенных лет" (1960), "Укрощение строптивой" (1961), "31 июня" (1978), "Тайна "Черных дроздов"" (1983).

Главным своим призванием Зельдин считал театр. В 1951 году актеру была присуждена Сталинская премия - за исполнение роли Сенявина в спектакле "Флаг адмирала". В 1975-м присвоено звание народного артиста СССР.

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