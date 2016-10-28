Рейтинг Владимира Путина вырос до 82 процентов

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Рейтинг Владимира Путина вырос до 82 процентов

Кроме того, россияне за несколько месяцев стали позитивнее оценивать работу правительства, Госдумы и Совета Федерации.

Рейтинг одобрения работы президента РФ Владимира Путина вырос с августа более чем на три процента - с 78,7 до 81,8%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого Всероссийском центром изучения общественного мнения, сообщает Life.ru.

По данным исследования, также подрос рейтинг исполнительной и законодательной ветвей власти. Так, у правительства он за этот период вырос с 53,6 до 58,3%. У Госдумы с 39,7% в сентябре поднялся до 45,5% в октябре, у Совета Федерации - с 42,1% до 46,4%.

Среди других государственных институтов на высоком уровне по-прежнему поддержка Вооружённых сил - 83,5%. За 10 лет эта цифра выросла почти вдвое.

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