Лучший фотоотчет для мамы, которая уехала в командировку

Как выглядит каждый день в отсутствии мамы.

Когда мама - пусть даже ненадолго - покидает дом, там разворачивается настоящий хаос. Хорошо только то, что с папой этот хаос устраивать намного интереснее. Житель Тюмени со своей дочкой придумали фотоотчет в инстаграме, который наглядно демонстрирует, что у них дома "все хорошо".

AdMe.ru предлагает взглянуть на то, как выглядит каждый день в отсутствии мамы.

Когда мама уехала в командировку, отец с 7-летней дочкой решили сделать фотоотчет, чтобы показать, как идут дела дома.

Каждый день они отправляют по одной фотографии, на которых «делают» домашние дела и развлекаются.

«Наша мама очень любит, когда дома порядок и чистота, а тут мы делаем, что хотим», - шутит Марат.

По признанию Марата, с дочерью он остался не в первый раз. Вдвоем они часто ездят в путешествия и присылают маме необычные видеоотчеты.

«На создание одной фотографии уходит примерно 30 минут», - рассказывает Марат.

А идеи снимков отца и дочери помогает воплощать в жизнь фотохудожник Евгений Шульц.

Ох, попадет кому-то, когда мама вернется. Но зато было весело!