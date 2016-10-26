Во Внуково загорелся пассажирский самолет

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Во Внуково загорелся пассажирский самолет

Инцидент произошел во время запуска двигателей самолета Boeing-737.

В аэропорту Внуково перед вылетом вспыхнул двигатель пассажирского лайнера. Экипаж успел потушить пожар.

Инцидент произошел во время запуска двигателей самолета Boeing-737. В процессе третьей попытки запуска первого двигателя произошел выброс пламени из силовой установки, сообщил источник РЕН ТВ.

Выпускающий техник увидел пламя за двигателем и дал команду экипажу "Стоп первому двигателю".

После этого экипаж применил систему пожаротушения.

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