Во Внуково загорелся пассажирский самолет

Инцидент произошел во время запуска двигателей самолета Boeing-737.

В аэропорту Внуково перед вылетом вспыхнул двигатель пассажирского лайнера. Экипаж успел потушить пожар.

Инцидент произошел во время запуска двигателей самолета Boeing-737 . В процессе третьей попытки запуска первого двигателя произошел выброс пламени из силовой установки, сообщил источник РЕН ТВ.

Выпускающий техник увидел пламя за двигателем и дал команду экипажу "Стоп первому двигателю".

После этого экипаж применил систему пожаротушения.