Сотрудники СОБРа ранены в ходе спецоперации в Нижнем Новгороде

Силовиков контузило в результате взрыва, они доставлены в больницу. Двое участников незаконных вооруженных формирований ликвидированы в Нижнем Новгороде в ходе спецоперации. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.
"Сотрудников контузило в результате взрыва, они доставлены в больницу", - сказал собеседник агентства.
По его словам, силовым структурам стало известно о местонахождении участников незаконных вооруженных формирований, после чего было принято решение о проведении спецоперации. В настоящее время работы еще продолжаются.
Взрывчатка в автомобиле
Источник сообщил, что взрывчатка обнаружена в задержанном силовиками в Нижнем Новгороде автомобиле. По его словам, в ЖК "Цветы" Нижнего Новгорода проводится спецоперация по обезвреживанию лиц, подозреваемых в терростической деятельности. "Правоохранители остановили машину, двое подозреваемых оказали сопротивление и были ликвидированы на месте, в машине была обнаружена взрывчатка", - сообщил собеседник.
Подозрительный предмет
Также сообщается, что спецслужбы обезвредили подозрительный предмет, предположительно взрывное устройство, которое находилось в легковой машине, остановленной для проверки в одном из районов Нижнего Новгорода.
"Робот-сапер разрушил подозрительный предмет, который находился в машине", - сказал собеседник агентства.
По данным очевидцев, спецоперация идет в районе жилого комплекса "Цветы" и жителей просят не выходить на улицу. Как сообщили по телефону местные жители, была слышна периодическая стрельба из огнестрельного оружия.
ТАСС не располагает официальными комментариями силовых структур о происходящем в Нижнем Новгороде.
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