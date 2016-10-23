Сотрудники СОБРа ранены в ходе спецоперации в Нижнем Новгороде

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Сотрудники СОБРа ранены в ходе спецоперации в Нижнем Новгороде

Силовиков контузило в результате взрыва, они доставлены в больницу. Двое участников незаконных вооруженных формирований ликвидированы в Нижнем Новгороде в ходе спецоперации. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.

"Сотрудников контузило в результате взрыва, они доставлены в больницу", - сказал собеседник агентства.

По его словам, силовым структурам стало известно о местонахождении участников незаконных вооруженных формирований, после чего было принято решение о проведении спецоперации. В настоящее время работы еще продолжаются.

Взрывчатка в автомобиле

Источник сообщил, что взрывчатка обнаружена в задержанном силовиками в Нижнем Новгороде автомобиле. По его словам, в ЖК "Цветы" Нижнего Новгорода проводится спецоперация по обезвреживанию лиц, подозреваемых в терростической деятельности. "Правоохранители остановили машину, двое подозреваемых оказали сопротивление и были ликвидированы на месте, в машине была обнаружена взрывчатка", - сообщил собеседник.

Подозрительный предмет

Также сообщается, что спецслужбы обезвредили подозрительный предмет, предположительно взрывное устройство, которое находилось в легковой машине, остановленной для проверки в одном из районов Нижнего Новгорода.

"Робот-сапер разрушил подозрительный предмет, который находился в машине", - сказал собеседник агентства.

По данным очевидцев, спецоперация идет в районе жилого комплекса "Цветы" и жителей просят не выходить на улицу. Как сообщили по телефону местные жители, была слышна периодическая стрельба из огнестрельного оружия.

ТАСС не располагает официальными комментариями силовых структур о происходящем в Нижнем Новгороде.

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