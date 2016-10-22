Волк Забивака стал талисманом чемпионата мира по футболу 2018 года

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По результатам голосования российских болельщиков официальным талисманом чемпионата мира по футболу 2018 года стал волк Забивака. В выборе талисмана приняли участие более миллиона человек, передает РБК.



Презентация талисмана ЧМ-2018 прошла в прямом эфире программы Первого канала «Вечерний Ургант». По итогам опроса Волк набрал 52,8% голосов, Тигр — 26,8%, Кот — 20,4%. Всероссийское голосование по выбору официального талисмана чемпионата мира стартовало 23 сентября и продолжалось почти месяц.



В церемении приняли участие вице-премьер РФ, глава РФС Виталий Мутко, генеральный директор Организационного комитета по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу «Россия-2018» Алексей Сорокин, бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо и известный в прошлом хорватский футболист, а ныне советник главы ФИФА Звонимир Бобан.



Ранее президент РФС Виталий Мутко заявил, что церемонию представления официального талисмана ЧМ-2018 прилетит президент ФИФА Джанни Инфантино, однако в последний момент у него изменились планы.

Первый этап выбора талисмана был запущен в апреле прошлого года. В процессе выбора были определены три основных претендента на эту роль. Аналогичным образом определялись талисманы Олимпиады в Сочи — в ходе голосования, которое прошло в прямом эфире Первого канала.



На первом этапе все желающие на специальной онлайн-платформе могли составить свое описание выбранного персонажа, реального или вымышленного, снабдив его собственными чертами характера. В итоге были выбраны 10 вариантов талисмана — кот, амурский тигр и волк, богатырь, дальневосточный леопард, жар-птица, инопланетянин, космонавт, медведь и робот.



Затем студенты 57 российских художественных вузов на основе результатов первого этапа разработали дизайны наиболее популярных персонажей. Из 120 предложенных вариантов в финал голосования пробились кот, разработанный Софьей Подлесных (Новогородский государственный университет имени Ярослава Мудрого), Тигр Валерии Табуренко (Санкт-Петербургский университет промышленных технологий и дизайна) и Волк Екатерины Бочаровой (Томский государственный университет).



Матчи чемпионата мира будут проведены с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России. Список городов, в которых пройдут поединки турнира, был сформирован в сентябре 2012 года. В него вошли Москва, Калининград, Санкт-Петербург, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи и Екатеринбург.