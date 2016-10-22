Во время крушения вертолета Ми-8 на Ямале погибли 19 человек

21 октября жесткую посадку на Ямале совершил вертолет Ми-8, на борту которого находились 22 пассажира и 3 члена экипажа. Вертолет перевозил вахтовиков по маршруту Сузунское месторождение — Новый Уренгой, сообщает Лента.ру



По данным МЧС, в результате авиакатастрофы погибли 19 человек. Еще трое пострадали, в тяжелом состоянии они отправлены вертолетами в больницу поселка Уренгой.



Следственный комитет России рассматривает три основные причины авиакатастрофы — нарушение правил безопасности полета, отказ техники, неблагоприятные метеоусловия. Оба черных ящика найдены, они находятся в хорошем состоянии и в ближайшее время будут отправлены на расшифровку.

Тела всех 19 погибших найдены на месте крушения вертолета Ми-8 на Ямале, сообщила 22 октября, пресс-служба регионального управления МЧС России.



Среди погибших — все три члена экипажа.

"Извлекать тела нефтяников и членов экипажа, а также деблокировать пострадавших спасателям из искореженного и деформированного корпуса вертолета, лежащего на боку, пришлось с помощью специального оборудования", — рассказали в ТАСС.



К настоящему времени поисково-спасательные работы на месте авиакатастрофы завершены. В них участвовали 140 человек и 20 единиц техники.