Путин об отмене контрсанкций: "Фиг им!"

Говоря об антироссийских санкциях, Путин отметил, что они имеют единственной целью сдерживание России, а не решение реальных проблем.

На пресс-конференции по итогам встречи лидеров БРИКС , которая состоялась в индийском штате Гоа , президент РФ Владимир Путин прокомментировал предвыборную кампанию США и обвинения в адрес России в хакерских атаках. Он рассказал, как американские спецслужбы проигнорировали сообщения ФСБ об угрозе, исходящей от братьев Царнаевых.

Кроме того, глава государства исключил возможность отмены российских контрсанкций. На вопрос о возможности смягчить или отменить контрсанкции в отношении Запада Владимир Путин сначала ответил кратко: «Фиг им!» После этого он добавил, что Россия просто не может себе этого позволить, сообщает RT.

«Это я коротко сказал, но правильно. Постараюсь раскрыть. Я с вами не соглашусь - это не контрсанкции, это контрмеры по защите нашего рынка. Вынужденные меры», - заявил российский лидер по итогам саммита лидеров стран БРИКС в Гоа .

Говоря об антироссийских санкциях, Путин отметил, что они имеют единственной целью сдерживание России, а не решение реальных проблем.