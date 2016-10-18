Путин об отмене контрсанкций: "Фиг им!"

Говоря об антироссийских санкциях, Путин отметил, что они имеют единственной целью сдерживание России, а не решение реальных проблем.
На пресс-конференции по итогам встречи лидеров
Кроме того, глава государства исключил возможность отмены российских контрсанкций. На вопрос о возможности смягчить или отменить контрсанкции в отношении Запада Владимир Путин сначала ответил кратко: «Фиг им!» После этого он добавил, что Россия просто не может себе этого позволить, сообщает RT.
«Это я коротко сказал, но правильно. Постараюсь раскрыть. Я с вами не соглашусь - это не контрсанкции, это контрмеры по защите нашего рынка. Вынужденные меры», - заявил российский лидер по итогам саммита лидеров стран
Говоря об антироссийских санкциях, Путин отметил, что они имеют единственной целью сдерживание России, а не решение реальных проблем.
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