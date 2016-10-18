Невеста забрала калым и сбежала от жениха в Кыргызстане

Автор:
Невеста забрала калым и сбежала от жениха в Кыргызстане

Парень из глубинки сам собирал деньги, с которыми его любимая благополучно скрылась. Калым она не возвращает уже год.

В кыргызском Оше девушка передумала выходить замуж и сбежала, получив от бедолаги-жениха калым в размере 70 тысяч сомов (почти 350 тысяч тенге), сообщает "КирТАГ".

"Интересное дело поступило к нам. Парень отдал калым за девушку, а невеста после получения калыма передумала выходить за него замуж и уже в течение года не возвращает калым. Всё было по договорённости на уровне родителей, молодые дружили полгода. Девушке 22 года, парню – 26", – сообщил юрист компании "Импера групп" Эмиль Джапакбаев.

Парень много раз пытался поговорить с возлюбленной, выяснить, что происходит, но она всячески избегала его. Вначале она якобы заболела и легла в больницу, но её родители не говорили молодому человеку, в какой больнице она лежит. Так три месяца он не мог с ней связаться. Родители девушки тоже вначале избегали молодого человека, а потом признались, что и сами не могут найти дочь.

Пострадавший обратился к юристам за консультацией, однако отказался обратиться с заявлением в Ошскую прокуратуру, боясь позора.

"Парня жаль, он из глубинки, из бедной семьи. Деньги на калым собирал сам", – говорит Джапакбаев.

В Кыргызстане калым законом не урегулирован, но в таких случаях виновные привлекаются к ответственности за мошенничество.

Теги: , ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
18.10.2016, 12:25
  
Необычное узату: как провожают из дома 60-летнюю невесту
13.10.2016, 17:16
  
Енот украл у американца телефон и записал на камеру свой побег
05.10.2016, 11:28
  
15-летняя девушка сбежала с мужем своей сестры в Азербайджане
02.10.2016, 12:19
  
Лидер Южной Кореи призвала жителей КНДР бежать на Юг
18.09.2016, 14:26
  
В ЗКО осудили полицейского, допустившего побег заключённых из камеры
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
Рамзан Кадыров приказал расстреливать наркоманов на месте 4
Пенсионер из Химок стал звездой социальной сети
В Узбекистане объявили амнистию
У жителей Липецка украли багажник с мертвой бабушкой
Авторы школьного атласа "подарили" Астраханскую область Казахстану
Более полутора миллиона тенге получит казахстанец за 2,5 лишних года содержания под стражей
Россияне вошли в тройку самых некрасивых в мире мужчин 4
Украина планирует выйти из СНГ
Самые крупные в СНГ военные объекты РФ находятся в Казахстане 3
Мужчина с бензопилой напал на посетителей торгового центра в Минске