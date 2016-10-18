Невеста забрала калым и сбежала от жениха в Кыргызстане

Парень из глубинки сам собирал деньги, с которыми его любимая благополучно скрылась. Калым она не возвращает уже год.

В кыргызском Оше девушка передумала выходить замуж и сбежала, получив от бедолаги-жениха калым в размере 70 тысяч сомов (почти 350 тысяч тенге), сообщает "КирТАГ".

"Интересное дело поступило к нам. Парень отдал калым за девушку, а невеста после получения калыма передумала выходить за него замуж и уже в течение года не возвращает калым. Всё было по договорённости на уровне родителей, молодые дружили полгода. Девушке 22 года, парню – 26", – сообщил юрист компании "Импера групп" Эмиль Джапакбаев.

Парень много раз пытался поговорить с возлюбленной, выяснить, что происходит, но она всячески избегала его. Вначале она якобы заболела и легла в больницу, но её родители не говорили молодому человеку, в какой больнице она лежит. Так три месяца он не мог с ней связаться. Родители девушки тоже вначале избегали молодого человека, а потом признались, что и сами не могут найти дочь.

Пострадавший обратился к юристам за консультацией, однако отказался обратиться с заявлением в Ошскую прокуратуру, боясь позора.

"Парня жаль, он из глубинки, из бедной семьи. Деньги на калым собирал сам", – говорит Джапакбаев.

В Кыргызстане калым законом не урегулирован, но в таких случаях виновные привлекаются к ответственности за мошенничество.