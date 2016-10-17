Рамзан Кадыров приказал расстреливать наркоманов на месте

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Рамзан Кадыров приказал расстреливать наркоманов на месте

Глава Чечни Рамзан Кадыров, выступая на совещании с местными силовиками, чиновниками и богословами, предложил расстреливать людей, которые садятся за руль пьяными или в наркотическом угаре.

«Тех, кто в Чеченской республике нарушают покой, расстрелять к чертовой матери. Ничего не имеет значения - закон, не закон… Расстрелять! Поняли? Ассаламу алейкум и проблем нет! Вот это и есть закон!», - столь суровый приказ глава региона отдал своим подчиненным на совещании с местными силовиками, чиновниками и духовенством, передает kavkasia.net.

Встреча состоялась в прошедший вторник. Ее темой стала борьба с «таблеточной» наркоманией и высокой смертностью на дорогах республики.

В ходе разговора Рамзан Кадыров сравнил нетрезвых автолюбителей со «смертниками, у которых мина на поясе». Под градусом или в наркотическом угаре, они зачастую игнорируют ПДД. Это и становятся причиной гибели людей. Беспардонность на дорогах Чечни, действительно, устрашает.

Так, в августе 2015 года, пытаясь вразумить беспечных лихачей, Кадыров приказал отбирать у нарушителей не только права, но и машины. В первый же день распоряжения на штрафстоянки попала тысяча автомобилей.

Впрочем, каких-либо значительных результатов это в итоге не дало. ДТП фиксируют едва ли не каждый день, да и наркоманов не убавилось: только за два дня полицейские выловили 700 человек, сообщает «Новая газета».

По традиции, прошедшее совещание стало темой для сюжета местного телеканала «Грозный». В его изначальном варианте было видно, как в ходе обсуждения проблемы глава в республики вскипает и отдает свой суровый «приказ».

Фрагмент с этими словами сначала попал в эфир, однако в повторном сюжете скандального отрывка уже не было. Видимо, вырезали. Впрочем, к тому времени аудиозапись уже разошлась по Интернету.

Ряд общественников уже попросили генерального прокурора Юрия Чайку и главу СК Александра Бастрыкина дать оценку высказываниям Рамзана Кадырова. Не является ли это подстрекательством к убийству?

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