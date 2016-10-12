Авторы школьного атласа "подарили" Астраханскую область Казахстану

Специалисты Росреестра обнаружили учебное пособие с кучей ошибок.
Школьный атлас, подходящий, пожалуй, только для запутывания иностранных шпионов, отыскали чиновники
Как рассказали «МК» в столичном управлении Росреестра, обнаружить редкий экземпляр специалистам ведомства удалось еще в конце апреля этого года.Чиновники приобрели несколько атласов путем случайной выборки. Среди них оказалась книга под названием «
Последнюю версию атласа, который был переиздан в начале 2016 года, можно купить в среднем за 160 рублей. Однако, как признались в
Так, самая безобидная из выявленных экспертами ведомства ошибка, - буквы «е» вместо «ё» в названиях деревень и сёл. Сильнее всех от картографов досталось
Куда более серьезные огрехи были обнаружены при изучении изображения госграницы. Оказалось, что часть российской территории составители атласа почему-то отдали Казахстану, а также забыли, где проходит граница с Финляндией в
Более того, границу с Китаем авторы пособия нарисовали без учета изменений, внесенных дипломатическим протоколом 2008 года. Наконец, горе-картографы забыли про Крым, а также оставили Севастополь и Санкт-Петербург вообще без границ.
Чиновники Росреестра были вынуждены разбираться с нерадивыми издателями в арбитражном суде. Служители Фемиды решили, что атлас является грубым нарушением условий выданной издательству лицензии. Решением суда компания оштрафована на 100 тысяч рублей. Однако злополучная книжка с прилавком как минимум Интернет-магазинов до сих пор не исчезла.
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