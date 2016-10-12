Авторы школьного атласа "подарили" Астраханскую область Казахстану

Специалисты Росреестра обнаружили учебное пособие с кучей ошибок.

Школьный атлас, подходящий, пожалуй, только для запутывания иностранных шпионов, отыскали чиновники Росреестра на полках московских магазинов. Эксперты обнаружили в картах, по которым издатели предлагали ученикам готовиться к ГИА и ЕГЭ, гигантское количество ошибок, сообщает МК.

Как рассказали «МК» в столичном управлении Росреестра, обнаружить редкий экземпляр специалистам ведомства удалось еще в конце апреля этого года.Чиновники приобрели несколько атласов путем случайной выборки. Среди них оказалась книга под названием « Физическая география России для восьмых классов». Учебное пособие выпускалось крупным издательским холдингом. Компания, помимо прочего, имеет лицензию на проведение самостоятельных геодезических и картографических работ. То есть издатели вправе сами рисовать карты, которые потом помещаются под обложку учебника.

Последнюю версию атласа, который был переиздан в начале 2016 года, можно купить в среднем за 160 рублей. Однако, как признались в Росреестре , такая покупка может обеспечить не знания, а стопроцентный провал на экзамене или контрольной.

Так, самая безобидная из выявленных экспертами ведомства ошибка, - буквы «е» вместо «ё» в названиях деревень и сёл. Сильнее всех от картографов досталось Якутии . Там без законных двух верхних точек остались населенные пункты «Оленёк» и « Олёкминск ».

Куда более серьезные огрехи были обнаружены при изучении изображения госграницы. Оказалось, что часть российской территории составители атласа почему-то отдали Казахстану, а также забыли, где проходит граница с Финляндией в Финском заливе .

Более того, границу с Китаем авторы пособия нарисовали без учета изменений, внесенных дипломатическим протоколом 2008 года. Наконец, горе-картографы забыли про Крым, а также оставили Севастополь и Санкт-Петербург вообще без границ.

Чиновники Росреестра были вынуждены разбираться с нерадивыми издателями в арбитражном суде. Служители Фемиды решили, что атлас является грубым нарушением условий выданной издательству лицензии. Решением суда компания оштрафована на 100 тысяч рублей. Однако злополучная книжка с прилавком как минимум Интернет-магазинов до сих пор не исчезла.