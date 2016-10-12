Авторы школьного атласа "подарили" Астраханскую область Казахстану

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Авторы школьного атласа "подарили" Астраханскую область Казахстану

Специалисты Росреестра обнаружили учебное пособие с кучей ошибок.

Школьный атлас, подходящий, пожалуй, только для запутывания иностранных шпионов, отыскали чиновники Росреестра на полках московских магазинов. Эксперты обнаружили в картах, по которым издатели предлагали ученикам готовиться к ГИА и ЕГЭ, гигантское количество ошибок, сообщает МК.

Как рассказали «МК» в столичном управлении Росреестра, обнаружить редкий экземпляр специалистам ведомства удалось еще в конце апреля этого года.Чиновники приобрели несколько атласов путем случайной выборки. Среди них оказалась книга под названием «Физическая география России для восьмых классов». Учебное пособие выпускалось крупным издательским холдингом. Компания, помимо прочего, имеет лицензию на проведение самостоятельных геодезических и картографических работ. То есть издатели вправе сами рисовать карты, которые потом помещаются под обложку учебника.

Последнюю версию атласа, который был переиздан в начале 2016 года, можно купить в среднем за 160 рублей. Однако, как признались в Росреестре, такая покупка может обеспечить не знания, а стопроцентный провал на экзамене или контрольной.

Так, самая безобидная из выявленных экспертами ведомства ошибка, - буквы «е» вместо «ё» в названиях деревень и сёл. Сильнее всех от картографов досталось Якутии. Там без законных двух верхних точек остались населенные пункты «Оленёк» и «Олёкминск».

Куда более серьезные огрехи были обнаружены при изучении изображения госграницы. Оказалось, что часть российской территории составители атласа почему-то отдали Казахстану, а также забыли, где проходит граница с Финляндией в Финском заливе.

Более того, границу с Китаем авторы пособия нарисовали без учета изменений, внесенных дипломатическим протоколом 2008 года. Наконец, горе-картографы забыли про Крым, а также оставили Севастополь и Санкт-Петербург вообще без границ.

Чиновники Росреестра были вынуждены разбираться с нерадивыми издателями в арбитражном суде. Служители Фемиды решили, что атлас является грубым нарушением условий выданной издательству лицензии. Решением суда компания оштрафована на 100 тысяч рублей. Однако злополучная книжка с прилавком как минимум Интернет-магазинов до сих пор не исчезла.

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