Россияне вошли в тройку самых некрасивых в мире мужчин

Россияне вошли в тройку рейтинга самых непривлекательных мужчин вместе с жителями Польши и Великобритании.

Об этом свидетельствует статистика сайта знакомств BeautifulPeople.com , известного как «Клуб красивых людей», пишет газета Metro, передает Lenta.ru.

На сайте действует своего рода фейс-контроль: стать членом клуба можно только с одобрения действующих участников противоположного пола, которые выносят вердикт по фотографии и краткому описанию. Британцы, россияне и жители Польши оказались в меньшинстве: допущенными в клуб оказываются только девять процентов из них.

Самыми красивыми были признаны жители Швеции (60 процентов одобренных), Бразилии (41 процент) и Дании (40 процентов).

Среди женщин самыми привлекательными были признаны жительницы Норвегии (70 процентов), Швеции (62 процента) и Исландии (61 процент).