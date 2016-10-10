Россияне вошли в тройку самых некрасивых в мире мужчин

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Россияне вошли в тройку самых некрасивых в мире мужчин

Россияне вошли в тройку рейтинга самых непривлекательных мужчин вместе с жителями Польши и Великобритании.

Об этом свидетельствует статистика сайта знакомств BeautifulPeople.com, известного как «Клуб красивых людей», пишет газета Metro, передает Lenta.ru.

На сайте действует своего рода фейс-контроль: стать членом клуба можно только с одобрения действующих участников противоположного пола, которые выносят вердикт по фотографии и краткому описанию. Британцы, россияне и жители Польши оказались в меньшинстве: допущенными в клуб оказываются только девять процентов из них.

Самыми красивыми были признаны жители Швеции (60 процентов одобренных), Бразилии (41 процент) и Дании (40 процентов).

Среди женщин самыми привлекательными были признаны жительницы Норвегии (70 процентов), Швеции (62 процента) и Исландии (61 процент).

Также администрация BeautifulPeople.com сообщила об открытии в Лос-Анджелесе ресторана «Только для красивых». Фейс-контроль на вход в заведение будет осуществлять целое жюри из тренеров звезд, моделей и актеров.

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