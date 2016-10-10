Россияне вошли в тройку самых некрасивых в мире мужчин

Россияне вошли в тройку рейтинга самых непривлекательных мужчин вместе с жителями Польши и Великобритании.
Об этом свидетельствует статистика сайта знакомств
На сайте действует своего рода фейс-контроль: стать членом клуба можно только с одобрения действующих участников противоположного пола, которые выносят вердикт по фотографии и краткому описанию. Британцы, россияне и жители Польши оказались в меньшинстве: допущенными в клуб оказываются только девять процентов из них.
Самыми красивыми были признаны жители Швеции (60 процентов одобренных), Бразилии (41 процент) и Дании (40 процентов).
Среди женщин самыми привлекательными были признаны жительницы Норвегии (70 процентов), Швеции (62 процента) и Исландии (61 процент).
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