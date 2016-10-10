Самые крупные в СНГ военные объекты РФ находятся в Казахстане

Общая площадь арендуемых Россией объектов превышает 11 миллионов гектаров.

Самые крупные в ближнем зарубежье военные объекты, имеющие важное значение для обеспечения обороноспособности России, находятся в Казахстане. Общая площадь арендуемых Россией на казахстанской территории объектов превышает 11 миллионов гектаров, сообщает Sputnik.

Министерство обороны России прорабатывает вопросы возможного возвращения российских военных баз на Кубу и во Вьетнам , где ранее находились советские военные базы, сообщил в пятницу в Госдуме замминистра обороны РФ Николай Панков . Сейчас самые крупные в ближнем зарубежье военные объекты бывшего СССР, которые продолжают иметь важное значение для обеспечения обороноспособности России, находятся в Казахстане.

На основе двусторонних соглашений Россия сохранила за собой (в качестве арендатора) и в настоящее время продолжает эксплуатировать в Казахстане семь крупных военных объектов. Общая площадь арендуемых Россией на казахстанской территории объектов превышает 11 миллионов гектаров.

Это - 5-й Государственный испытательный полигон МО России (космодром " Байконур "), объекты 4-го Государственного межвидового испытательного полигона МО России : полигон "Капустин Яр" (расположен большей частью в России, но занимает также земли в пределах Атырауской и Западно-Казахстанской областей Казахстана), 20-я отдельная испытательная станция и два измерительных пункта (ИП-8 и ИП-16) (Западно-Казахстанская область). Предназначены для обеспечения проведения испытаний ракетной техники и боеприпасов 10-й Государственный испытательный полигон МО России (полигон "Сары-Шаган"), 5580-я база обеспечения испытательных работ (бывший 11-й Государственный испытательный полигон МО России - полигон "Эмба"), отдельный радиотехнический узел 3-й отдельной армии ракетно-космической обороны Космических войск ВС России (объект " Балхаш -9"), отдельный полк транспортной авиации ВВС России . Базируется на аэродроме в городе Костанай .

На территории соседней Киргизии в перечень воинских формирований объединенной военной базы РФ входят авиационная база (аэродром Кант), испытательная база (мыс Кой-сары, полуостров Кара-Булун), узел связи (село Спартак, поселок Чалдовар ), автономный сейсмический пункт (город Майлуу-Суу ). В совместном использовании находится авиационный полигон (горный учебный центр "Эдельвейс").

Кроме того, в Центральной Азии находится российская военная база, расположенная на окраине Душанбе . База обеспечивает защиту интересов России и - совместно с местными вооруженными силами - безопасность Таджикистана. При этом российская сторона осуществляет содействие в обеспечении Таджикистана совместимым вооружением, военной и специальной техникой в соответствии с законодательством России о военно-техническом сотрудничестве.

В Таджикистане близ города Нурек расположен оптико-электронный комплекс контроля космического пространства "Окно".Это специализированное средство системы контроля космического пространства, предназначенное для автономного автоматического обнаружения космических объектов на высотах от двух тысяч до 40 тысяч километров.

В настоящее время число российских военных объектов за границей сильно сократилось, и российское военное присутствие ограничивается десятью странами: Абхазией , Арменией, Белоруссией, Вьетнамом, Казахстаном, Киргизией, непризнанным Приднестровьем , Сирией , Таджикистаном и Южной Осетией .