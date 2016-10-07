Как Путин отмечает свой день рождения

7 октября Владимиру Путину исполняется 64 года.

Президент России Владимир Путин отпразднует свой день рождения в кругу близких, родных и друзей, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков . По его словам, публичных мероприятий у главы государства на этот день не запланировано, сообщает«Московский Комсомолец».

«Вместе с тем, безусловно, будут международные звонки, поздравления президента, поэтому так или иначе какие-то и субстантивные вопросы будут обсуждать у главы государства», - рассказал Песков.

Дни рождения: рабочие и активные

Как сообщает ТАСС, обычно Путин никак не выделял день своего рождения, проводя его за работой. Несколько раз на 7 октября выпадали крупные международные саммиты, в которых российский лидер принимал участие.

В последние годы глава государства посвящал этот день активному отдыху. В 2014 году он впервые за многие годы официально взял выходной и улетел в сибирскую тайгу, чтобы провести день, по его выражению, "вдали от цивилизации".

В прошлом году президент отметил 63-летие на хоккейном льду, приняв участие в матче между командами Ночной хоккейной лиги "Звезды НХЛ" и "Сборная НХЛ". Тогда он забросил в ворота "Сборной НХЛ" семь шайб, а после матча получил из рук президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка медаль "За верность и любовь к хоккею".

Подарки президенту

Помимо близких и друзей в этот день Путина поздравляют и лидеры других стран, а также российские политики. Наряду с телефонными звонками и личными встречами, бывают и более оригинальные форматы. Например, глава Чечни Рамзан Кадыров в 2015 году принял участие в мотопробеге с " Ночными волками ", который проводился в честь дня рождения российского лидера.

В 2014 году Песков рассказал, что Путин традиционно получает на день своего рождения "огромное количество поздравительных писем" и подарков. Что конкретно дарят президенту, как правило, не сообщается. Однако известно, например, что премьер Японии Синдзо Абэ в 2014 году подарил российскому президенту спиннинговый набор.

Некоторые полученные Путиным подарки оказались по-настоящему необычными. В 2008 году на день рождения Путину подарили уссурийского тигренка. Первое время тигренок Маша, которой было два с половиной месяца, жила в Ново-Огарево , позже тигрица переехала в зоопарк в Геленджике . Среди «живых» подарков российскому лидеру - крокодил от президента Молдавии Владимира Воронина , лошадка Вадик, презент из Татарстана, щенок болгарской каракачанской овчарки от главы Болгарии, имя которому впоследствии придумал пятилетний Дима Соколов, победивший в конкурсе.

Владимиру Путину в разное время дарили: копию шапки Мономаха, изготовленную российскими ювелирами к 50-летнему юбилею главы государства; меч Победы, изготовленный из дамасской стали и драгоценных металлов - король Бахрейна ; бандонеон, музыкальный инструмент, который используется при исполнении танго - президент Аргентины; икону-складень с изображением Живоначальной Троицы , Владимирской иконы Божией Матери и иконы Новомучеников -патриарх Московский и всея Руси Алексий Второй ; гандбольный мяч - победившая на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро женская сборная России.

Подавляющее большинство презентов сдается на хранение в Президентскую библиотеку . "Себе Путин оставляет только личные подарки", - заметил Песков. К слову, процедура выкупа подарков, которые вручаются чиновникам, четко прописана в нормативных документах.

Не держаться за кресло и не гнаться за рейтингами

Нынешний день рождения - уже 18 для Путина на высших постах в стране. Однако в одном из недавних интервью он признался, что за высокие должности не держится.

"Не нужно хвататься, любой ценой стараться удержаться за какое-то кресло", - подчеркнул президент.

Нет у Путина, по его словам, каких-то особых рецептов долголетия в политике. "У меня секретов нет, я просто всегда стараюсь чувствовать настроения людей, чувствовать их потребности, их настрой на формы, на способы решения задач, на их приоритеты и ориентировать прежде всего на это, - подчеркнул Путин. - И мне думается, что это самое главное в работе любого человека, который занимается той работой, которую народ России доверил мне".

Для того чтобы чувствовать общественное мнение, у Путина есть "обратная связь". По мнению коллег Путина, например, президента Казахстана Нурсултана Назарбаева , одним из ее проявлений стала победа " Единой России" - партии , основанной президентом РФ, - на минувших думских выборах. Кроме того, это и более чем 80-процентная поддержка Путина россиянами, которая зафиксирована по результатам различных опросов. Сам же президент неоднократно говорил, что работает не ради рейтингов.

Будущий президент

Текущий президентский срок 64-летнего Путина истечет в 2018 году, когда должны пройти очередные выборы главы российского государства. По закону он имеет право баллотироваться на новый шестилетний срок.

Сам Путин пока не дал ответа, намерен ли он выдвигаться на очередной срок, однако считает необходимым разъяснить свое видение дальнейшего развития страны.

"Как бы ни развивались внутриполитические процессы, мы - и я в этом убежден - должны будем предложить стране наше видение этого развития, - подчеркнул президент в одном из недавних интервью. - А дело будущего президента, будущего правительства, - согласиться с этим, не согласиться, скорректировать как-то, либо предложить что-то совершенно новое".

"Исхожу из того, что будущий лидер должен быть достаточно молодым человеком, но зрелым", - поделился Путин.

На встрече с учителями, которая прошла 5 октября, глава государства посоветовал тем, кто хотел бы в будущем возглавить Россию, "учиться как следует, хорошо, настойчиво, усердно, и по-честному относиться к тому делу, которым он занимается сегодня, к тому, что на сегодняшний день является для него главным".