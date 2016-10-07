Как Путин отмечает свой день рождения

7 октября Владимиру Путину исполняется 64 года.
Президент России Владимир Путин отпразднует свой день рождения в кругу близких, родных и друзей, сообщил его пресс-секретарь
«Вместе с тем, безусловно, будут международные звонки, поздравления президента, поэтому так или иначе какие-то и субстантивные вопросы будут обсуждать у главы государства», - рассказал Песков.
Дни рождения: рабочие и активные
Как сообщает ТАСС, обычно Путин никак не выделял день своего рождения, проводя его за работой. Несколько раз на 7 октября выпадали крупные международные саммиты, в которых российский лидер принимал участие.
В последние годы глава государства посвящал этот день активному отдыху. В 2014 году он впервые за многие годы официально взял выходной и улетел в сибирскую тайгу, чтобы провести день, по его выражению, "вдали от цивилизации".
В прошлом году президент отметил 63-летие на хоккейном льду, приняв участие в матче между командами
Подарки президенту
Помимо близких и друзей в этот день Путина поздравляют и лидеры других стран, а также российские политики. Наряду с телефонными звонками и личными встречами, бывают и более оригинальные форматы. Например, глава Чечни
В 2014 году
Некоторые полученные Путиным подарки оказались по-настоящему необычными. В 2008 году на день рождения Путину подарили уссурийского тигренка. Первое время тигренок Маша, которой было два с половиной месяца, жила в
Владимиру Путину в разное время дарили: копию шапки Мономаха, изготовленную российскими ювелирами к 50-летнему юбилею главы государства; меч Победы, изготовленный из
Подавляющее большинство презентов сдается на хранение в
Не держаться за кресло и не гнаться за рейтингами
Нынешний день рождения - уже 18 для Путина на высших постах в стране. Однако в одном из недавних интервью он признался, что за высокие должности не держится.
"Не нужно хвататься, любой ценой стараться удержаться за какое-то кресло", - подчеркнул президент.
Нет у Путина, по его словам, каких-то особых рецептов долголетия в политике. "У меня секретов нет, я просто всегда стараюсь чувствовать настроения людей, чувствовать их потребности, их настрой на формы, на способы решения задач, на их приоритеты и ориентировать прежде всего на это, - подчеркнул Путин. - И мне думается, что это самое главное в работе любого человека, который занимается той работой, которую народ России доверил мне".
Для того чтобы чувствовать общественное мнение, у Путина есть "обратная связь". По мнению коллег Путина, например, президента Казахстана
Будущий президент
Текущий президентский срок 64-летнего Путина истечет в 2018 году, когда должны пройти очередные выборы главы российского государства. По закону он имеет право баллотироваться на новый шестилетний срок.
Сам Путин пока не дал ответа, намерен ли он выдвигаться на очередной срок, однако считает необходимым разъяснить свое видение дальнейшего развития страны.
"Как бы ни развивались внутриполитические процессы, мы - и я в этом убежден - должны будем предложить стране наше видение этого развития, - подчеркнул президент в одном из недавних интервью. - А дело будущего президента, будущего правительства, - согласиться с этим, не согласиться, скорректировать как-то, либо предложить что-то совершенно новое".
"Исхожу из того, что будущий лидер должен быть достаточно молодым человеком, но зрелым", - поделился Путин.
На встрече с учителями, которая прошла 5 октября, глава государства посоветовал тем, кто хотел бы в будущем возглавить Россию, "учиться как следует, хорошо, настойчиво, усердно, и по-честному относиться к тому делу, которым он занимается сегодня, к тому, что на сегодняшний день является для него главным".
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