15-летняя девушка сбежала с мужем своей сестры в Азербайджане

Отец девушки рассказал, что к дочери из соседних сел несколько раз засылали сватов, но он отказывал им, так как дочь еще несовершеннолетняя.

В Азербайджане несовершеннолетняя девушка сбежала с мужем своей сестры, сообщает 1news.az.

15-летняя жительница села Мамедрзалы Джалилабадского района Айнур Нагиева в ночь на 23 сентября ушла из дома и не вернулась. По предварительным данным, девушка сбежала из дома в Баку с мужем своей родной сестры, 26-летним Алемдаром Мамедовым. Молодой человек проживает квартирантом в Гарадагском районе столицы, в поселке Пута, и работает на каменном карьере в поселке Ших.

Отец девушки Рамиль рассказал, что к дочери из соседних сел несколько раз засылали сватов, но он отказывал им, так как дочь еще несовершеннолетняя.

"Вначале мы думали, что один из этих молодых людей похитил ее, но потом оказалось, что это не так. Не знаю, где моя дочь", - говорит убитый горем мужчина.

Поисками Айнур Нагиевой и Алемдара Мамедова занимается полиция.