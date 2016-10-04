В Челябинске состоится суд над мужчиной, который на Жигули въехал в Роллс-Ройс

Автор:
В Челябинске состоится суд над мужчиной, который на Жигули въехал в Роллс-Ройс

Челябинский областной суд 4 октября рассмотрит апелляционную жалобу Владислава Кантемирова, который на "Жигулях" врезался в Роллс-Ройс миллиардера Александра Аристова. Мужчина должен выплатить олигарху почти 3,4 миллиона рублей (18 миллионов тенге), сообщает РИА Новости.

Напомним, инцидент произошел 2 февраля этого года. По данным ГИБДД, челябинский рабочий за рулем "ВАЗ-2114" проехал на красный сигнал светофора и на перекрестке врезался в элитный Rolls-Royce Phantom Аристова. В результате ДТП водитель "Жигулей" был госпитализирован с травмами, а миллиардер и его водитель не пострадали.

Спустя полгода Кантемирову из суда пришел иск от владельца Rolls-Royce, в котором тот потребовал пять миллионов рублей за ущерб. На первом судебном заседании представители истца уточнили, что размер требуемой компенсации снижен до 3,4 миллиона рублей. Рабочий в ответ пожаловался, что ему не удастся собрать такую сумму. 30 июня исковые требования истца были удовлетворены в размере почти 3,4 миллиона рублей. Однако позже Кантемиров обжаловал приговор.

Теги: , , ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
03.10.2016, 21:33
  
Руководство ФК «Актобе» уволило сотрудника, которого суд восстановил на работе 3
03.10.2016, 17:41
  
Приговор Матаевым – надругательство над законом и здравым смыслом 1
03.10.2016, 16:01
  
Суд приговорил Сейтказы Матаева к 6 годам колонии
03.10.2016, 12:24
  
В Китае назначена дата слушания по делу казахстанки, обвиненной в контрабанде наркотиков 2
27.09.2016, 17:11
  
Директору оружейного магазина «Паллады» дали год колонии–поселения 5
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
В России совершеннолетняя девушка родила от 12-летнего мальчика
"Изгнанных" звезд вернули на сцену Узбекистана
На Украине хотят легализовать однополые браки, проституцию и марихуану 18
Елена Ваенга вышла замуж
Закончилось расследование по делу обезглавившей ребенка няни 1
Стал известен диагноз Атамбаева
Разгорается скандал между Казахстаном и Украиной из-за самолета 14
В России подросток упал с 23-го этажа и остался жив 1
Нашедший жареную крысу в заказе от KFC признался в подлоге 9
В KFC вместо курицы подали жареную крысу 7