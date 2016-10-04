В Челябинске состоится суд над мужчиной, который на Жигули въехал в Роллс-Ройс

Челябинский областной суд 4 октября рассмотрит апелляционную жалобу Владислава Кантемирова, который на "Жигулях" врезался в Роллс-Ройс миллиардера Александра Аристова. Мужчина должен выплатить олигарху почти 3,4 миллиона рублей (18 миллионов тенге), сообщает РИА Новости.

Напомним, инцидент произошел 2 февраля этого года. По данным ГИБДД, челябинский рабочий за рулем "ВАЗ-2114" проехал на красный сигнал светофора и на перекрестке врезался в элитный Rolls-Royce Phantom Аристова. В результате ДТП водитель "Жигулей" был госпитализирован с травмами, а миллиардер и его водитель не пострадали.