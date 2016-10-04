В Челябинске состоится суд над мужчиной, который на Жигули въехал в Роллс-Ройс

Челябинский областной суд 4 октября рассмотрит апелляционную жалобу Владислава Кантемирова, который на "Жигулях" врезался в Роллс-Ройс миллиардера Александра Аристова. Мужчина должен выплатить олигарху почти 3,4 миллиона рублей (18 миллионов тенге), сообщает РИА Новости.
Напомним, инцидент произошел 2 февраля этого года. По данным ГИБДД, челябинский рабочий за рулем "ВАЗ-2114" проехал на красный сигнал светофора и на перекрестке врезался в элитный Rolls-Royce Phantom Аристова. В результате ДТП водитель "Жигулей" был госпитализирован с травмами, а миллиардер и его водитель не пострадали.
Спустя полгода Кантемирову из суда пришел иск от владельца Rolls-Royce, в котором тот потребовал пять миллионов рублей за ущерб. На первом судебном заседании представители истца уточнили, что размер требуемой компенсации снижен до 3,4 миллиона рублей. Рабочий в ответ пожаловался, что ему не удастся собрать такую сумму. 30 июня исковые требования истца были удовлетворены в размере почти 3,4 миллиона рублей. Однако позже Кантемиров обжаловал приговор.
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