На Украине хотят легализовать однополые браки, проституцию и марихуану

Депутат Верховной рады Сергей Лещенко заявил, что следующий созыв парламента страны примет закон о легализации на Украине однополых браков, легких наркотиков и проституции, передает Вести.RU
По его словам, это обязательно произойдет. Возможно, станет условием интеграции в ЕС.
Говоря о легализации на территории Украины легких наркотиков, Лещенко подчеркнул, что во всем мире происходит их "декриминализация". В легализации проституции он видит обеспечение соцзащиты трудящихся, пополнение бюджета страны и приманку для туристов.
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