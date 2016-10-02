На Украине хотят легализовать однополые браки, проституцию и марихуану

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На Украине хотят легализовать однополые браки, проституцию и марихуану

Депутат Верховной рады Сергей Лещенко заявил, что следующий созыв парламента страны примет закон о легализации на Украине однополых браков, легких наркотиков и проституции, передает Вести.RU

По его словам, это обязательно произойдет. Возможно, станет условием интеграции в ЕС.

Говоря о легализации на территории Украины легких наркотиков, Лещенко подчеркнул, что во всем мире происходит их "декриминализация". В легализации проституции он видит обеспечение соцзащиты трудящихся, пополнение бюджета страны и приманку для туристов.

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Все комментарии (2):
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фото пользователя NUR_16.12.2011
NUR_16.12.2011
Легализация проституции и марихуаны - для пополнения нищего бюджета Украины самое то! По сути легкие деньги для бюджета. По поводу гомосеков - это своего рода дань америке и европе.
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02.10.2016, 15:36
фото пользователя NUR_16.12.2011
NUR_16.12.2011
Легализовать гомосятину проституцию и марихуану в Казахстане! В бюджет ярды потекут рекой!
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02.10.2016, 15:37
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