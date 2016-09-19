Россиянин изнасиловал 100 белорусских женщин за 20 лет

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Россиянин изнасиловал 100 белорусских женщин за 20 лет

Жертвами насильника становились женщины разного возраста, в том числе несовершеннолетние.

Россиянин, задержанный в ноябре 2015 года в Белоруссии, возможно, причастен к изнасилованию 100 женщин, передает ТАСС.

Как сообщили в УВД Миноблисполкома, подозреваемый в серии изнасилований гражданин России рассказал о том, что за двадцать лет изнасиловал порядка ста женщин. Лишь более половины его жертв установлены, в настоящее время устанавливаются личности оставшихся.

По данным областной милиции, в ноябре минувшего года за совершение серии изнасилований на территории Брестской и Минской областей был задержан 45-летний гражданин Российской Федерации.

Житель Санкт-Петербурга часто приезжал в Белоруссию к родственникам, проживающим в Брестской области. По информации правоохранителей, изнасилования совершались с 1994 по 2014 год.

В УВД уточнили, что жертвами насильника становились женщины разного возраста, в том числе несовершеннолетние. Первые заявления от потерпевших поступили в 1999 году. Сам подозреваемый признался, что нападал на женщин с 1994 года. Расследование подтвердило данную информацию.

Начальник управления уголовного розыска УВД минского облисполкома Игорь Щербаченя просит сограждан оказать возможную помощь для расследования преступлений.

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