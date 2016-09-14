Рамзан Кадыров перечислил более 10 тысяч долларов на лечение девочки из Казахстана

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Рамзан Кадыров перечислил более 10 тысяч долларов на лечение девочки из Казахстана

Девочка страдает гидроцефалией, сколиозом и спинно-мозговой грыжей.

Рамзан Кадыров перечислил более 10 тысяч долларов на лечение 7-летней Нуржановой Элиф из города Байконур, сообщает мама девочки в соцсетях.

"Здравствуйте дорогие наши волшебники!!! Слава Аллаху!!!! Буквально несколько минут назад Рамазан Кадыров перечислил для Элиф 10500$. Это такое счастье, что у меня нет слов. Уважаемый @kadyrov_95 Спасибо вам, огромное материнское спасибо!!! Я не нахожу слов благодарности и меня наполняют слезы радости!!! Пусть Аллах примет Ваши благие деяния!!!! Джазака Аллаху хайран!!!... Из-за праздников мы не смогли получить официальный счет на предстоящие операции и обследование которое нужно пройти 1 октября. После праздников мы получим точный счет на оплату, и я вам его представлю. Альхамлуллилах наш сбор закрыт!!!!", - написала Айнур.

Девочка страдает гидроцефалией, сколиозом и спинно-мозговой грыжей. Недавно ей сделали очередную операцию - вживление титановых стержней от шейного отдела до самого копчика.

По словам мамы Элиф, специальная конструкция выпрямит позвоночный столб. Самое сложное в этой операции то, что детский скелет быстро растёт и каждые 6 месяцев необходимо очередное хирургическое вмешательство для удлинения стержня. Если его не вытягивать, то легкие, печень и другие внутренние органы не будут расти и развиваться и останутся как у 7-летнего ребенка.

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Все комментарии (1):
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Малинка
гидроцефалия, сколиоз и спинно-мозговой грыжа,с таким диагнозом успешно помогают в Центре материнства и детства в г.Астана по квоте,бесплатно.Туда приезжают ведущие врачи из разных стран.Нейрохирурги проводят операции детям успешно.Оборудование позволяет проводить самые сложные операции.
Желательно привезти к ним ребенка до 1 года,потом это тяжелее лечить.
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14.09.2016, 11:09
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