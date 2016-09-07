За пособничество террористам в Киргизии задержали казахстанца

По оперативным данным киргизских спецлужб, Мамедов прибыл в Киргизию для выполнения задания и находился "в режиме ожидания указаний лидеров МТО".

Госкомитет нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии заявил в среду, что спецслужбы задержали на территории республики гражданина Казахстана, члена международной террористической организации, который вербовал боевиков на войну в Сирию, сообщает РИА Новости.

"Органами ГКНБ Кыргызской республики в рамках проводимых контртеррористических мероприятий в Бишкеке установлен и задержан прибывший в КР член МТО (международной террористической организации) гражданин республики Казахстан Мамедов Шамо Рзаевич, 1988 года рождения", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

"Находясь на территории Кыргызстана, также исполнял поручения МТО по переброске боевиков в зоны боевых действий в Сирии", - отметили в ведомстве.

В отношении Мамедова возбуждено уголовное дело, задержанный взят под стражу, ведется следствие.