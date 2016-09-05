В Москве объявлен оранжевый уровень опасности

В понедельник в Москве и области, как ожидается, выпадет около 16 миллиметров осадков, что составляет почти четверть сентябрьской нормы.
В Москве и Подмосковье 5 сентября объявлен "оранжевый" уровень опасности из-за прогнозируемых ливней, гласит сообщение на сайте Гидрометцентра России, передает РИА Новости.
"Погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий", - утверждают синоптики.
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Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.