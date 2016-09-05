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В Москве объявлен оранжевый уровень опасности

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В Москве объявлен оранжевый уровень опасности

В понедельник в Москве и области, как ожидается, выпадет около 16 миллиметров осадков, что составляет почти четверть сентябрьской нормы.

В Москве и Подмосковье 5 сентября объявлен "оранжевый" уровень опасности из-за прогнозируемых ливней, гласит сообщение на сайте Гидрометцентра России, передает РИА Новости.

"Погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий", - утверждают синоптики.

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