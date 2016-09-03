Назарбаев о Каримове: Скорблю о потере друга, с которым работал в течение почти 30 лет

Глава государства с глубокой скорбью воспринял это известие.
В телеграмме Председателю Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Нигматилле Юлдашеву отмечается, что Глава государства с глубокой скорбью воспринял известие о кончине Президента Республики Узбекистан Ислама Каримова.
«Казахстанцы разделяют с братским народом Узбекистана боль безвременной и невосполнимой утраты. Скорблю о потере друга, с которым бок о бок работал в течение почти 30 лет», - говорится в соболезновании.
«Всю свою жизнь он посвятил беззаветному служению родному народу, всегда был надежным другом Казахстана и внес большой вклад в укрепление дружбы и добрососедства между нашими народами. Светлая память об Исламе Абдуганиевиче Каримове навсегда останется в наших сердцах», - отмечается в телеграмме.
В завершение Глава государства выразил глубокие соболезнования родным и близким Ислама Каримова, а также руководству страны и всему братскому народу Узбекистана.
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