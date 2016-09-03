Назарбаев о Каримове: Скорблю о потере друга, с которым работал в течение почти 30 лет

Глава государства с глубокой скорбью воспринял это известие.

Назарбаев выразил соболезнования в связи с кончиной Президента Узбекистана Ислама Каримова , сообщает пресс-служба Акорды.

В телеграмме Председателю Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Нигматилле Юлдашеву отмечается, что Глава государства с глубокой скорбью воспринял известие о кончине Президента Республики Узбекистан Ислама Каримова.

«Казахстанцы разделяют с братским народом Узбекистана боль безвременной и невосполнимой утраты. Скорблю о потере друга, с которым бок о бок работал в течение почти 30 лет», - говорится в соболезновании.

Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что с именем Ислама Каримова , стоявшего у истоков независимости страны, связано проведение масштабных преобразований, способствовавших развитию экономического потенциала Узбекистана, росту его международного авторитета, повышению благосостояния общества.

«Всю свою жизнь он посвятил беззаветному служению родному народу, всегда был надежным другом Казахстана и внес большой вклад в укрепление дружбы и добрососедства между нашими народами. Светлая память об Исламе Абдуганиевиче Каримове навсегда останется в наших сердцах», - отмечается в телеграмме.

В завершение Глава государства выразил глубокие соболезнования родным и близким Ислама Каримова, а также руководству страны и всему братскому народу Узбекистана.