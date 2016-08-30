В Узбекистане опровергли смерть Каримова и арест первого вице-премьера

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В Узбекистане опровергли смерть Каримова и арест первого вице-премьера

После госпитализации президента Узбекистана Ислама Каримова, о которой в понедельник написала его дочь, некоторые СМИ сообщили, что глава государства скончался, а первый вице-премьер страны взят под домашний арест.

Эта информация не получила подтверждения, сообщает РИА Новости.

Слухи о смерти Каримова

Первая официальная информация о проблемах со здоровьем у президента Узбекистана появилась в воскресенье. В понедельник дочь главы государства Лола Каримова-Тилляева пояснила на своей странице в Instagram, что Каримов перенес кровоизлияние в мозг и находится в реанимации.

Издание "Фергана" сообщило вечером того же дня, что после инсульта узбекский лидер скончался в больнице.

Однако источник в аппарате президента сообщил РИА Новости, что эта информация не соответствует действительности. По его данным, глава республики по-прежнему находится в больнице, его состояние стабильно.

Официального подтверждения этой информации не поступило.

Реакция Москвы

Между тем, в Кремле сообщили, что у них нет подтверждения данных о смерти Каримова.

"Сейчас какой-либо новой информацией мы не располагаем, но пока можем только сказать, что эти ночные сообщения не нашли своего подтверждения, из этого исходим", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что Москва поддерживает постоянные контакты с Узбекистаном, но деталями о состоянии Каримова не владеет.

"Арест" первого вице-премьера

Сообщения СМИ о домашнем аресте первого вице-премьера Узбекистана, министра финансов Рустама Азимова также не подтвердились.

В Минфине страны РИА Новости сообщили, что Азимов находится в своем кабинете, министерство работает в обычном режиме, а все руководство на своих местах.

Рустам Азимов с августа 2000 года занимает пост первого заместителя премьер-министра Узбекистана, руководителя комплекса правительства по вопросам макроэкономического развития, структурных преобразований, привлечения иностранных инвестиций и комплексного развития территорий. С февраля 2005 года он также возглавляет министерство финансов республики.

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портвейн мы наливали в полной темноте, на слух.

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30.08.2016, 16:59
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