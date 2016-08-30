Смерть президента Узбекистана Ислама Каримова в Кремле не подтвердили

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что Кремль получает информацию из СМИ и по политическим каналам.

Кремль не располагает подтверждениями сообщений, распространенных вечером 29 августа рядом СМИ, о том, что президент Узбекистана Ислам Каримов якобы скончался, передает ТАСС.

"Мы не имеем никаких подтверждений (этих сведений)", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, проверяется ли администрацией российского президента опубликованная в СМИ информация.

29 августа дочь главы узбекского государства Лола Каримова-Тилляева сообщила на своей странице в социальной сети Instagram, что 78-летний Каримов перенес кровоизлияние в мозг, был помещен в отделение реанимации, и его состояние оценивалось как стабильное.

Вопрос о том, не опасается ли Москва возможного осложнения в этой связи ситуации в республике, Песков тогда назвал некорректным. Пресс-секретарь президента РФ также уточнил, что в Кремле нет "отдельных знаний" о состоянии здоровья Каримова, поскольку администрация Кремля получает информацию из СМИ и по дипломатическим каналам.

Ислам Каримов занимает пост президента Узбекистана с 1991 года. До этого он занимал должность президента Узбекской ССР.

29 августа ряд СМИ, ссылаясь на собственные источники, сообщили о смерти Каримова, другие опровергали эту информацию. Официальных сообщений на этот счет из Ташкента в этот день не поступало.