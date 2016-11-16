Вызовут ли в суд Сапарбаева по делу Васильева?

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Известный казахстанский юрист Сергей Уткин проанализировал ситуацию с гендиректором ФК «Актобе» Васильевым, который требует явки в суд главы региона Сапарбаева. Юрист предсказывает возможный сценарий судебных слушаний.

Сергей Уткин, юрист:

« Может ли суд вызвать акима области? В прин­ципе, никакого иммунитета у акима области нет. У президента есть, а акима области в качестве свидетеля юридически могут вызвать. Другое дело, у нас все по понятиям делается. На моей памяти не было случаев, когда акима области или города вызывали в суд. На мой взгляд, сценарий будет таков: сторона подсудимого подаст ходатайство пригласить в суд акима, суд откажет. По каким причинам? Потребует письменное доказательство того, что согласовывал, скажет, что нет смысла вызывать свидетеля. Надо посмотреть устав АО. В чью компетенцию входит премирование? Понятно, что сам себе премиальные назначить он не может. Совет директоров должен утверждать. Даже если гендиректор согласовал с акимом размеры премий, кто-то должен их утверждать. Без протокола совета директоров выплата невозможна, даже если было устное согласование с акимом, это юридически необоснованно. Если председатель совета директоров не захотел проводить собрание и сказал: «Решайте с другими», это лишь слова. Гендиректор должен был письменно закинуть письмо через канцелярию, а директор должен ответить письменно. Вместо этого он пошел по понятиям и из-за своего разгильдяйства страдает теперь. Даже если вдруг вызовут акима в суд, он может сказать: «Я не помню». Все! И тогда гендиректору скажут: «У вас решения высшего органа нет, а вы не имеете права».