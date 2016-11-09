Город Актюбинск превратился в Актобе в 1999 году

С 90-х годов в городе переименовали 50 улиц, дали названия новым улицам и районам. Кем были люди, имена которых появились на табличках вместо Фрунзе, Горького и Шмидта?

Сагыныш ТУРЕМУРАТОВА [на фото], сотрудник госархива Актюбинской области

История нашего населенного пункта начинается с 1869 г., когда на этой территории находилась крепость под названием Актюбе. Центром Актюбинской области город Актюбинск стал только в 1932 г. А в 1999 г. указом президента РК транскрипция г. Актюбинска была изменена на Актобе.

Тогда же произошел и ряд изменений в названиях некоторых районов Актюбинской области. Кандагачский район переименовали в Мугалжарский, Комсомольский район в Айтекебийский, Ленинский район стал Каргалинским, Новороссий­ский район в Хромтауский, Челкарский район – Шалкарский, а Хобдинский район превратился в Кобдинский.

Первые улицы в Актобе появились более 130 лет назад, сейчас в городе более 500 улиц, у каждой из них своя история.

По данным городского акимата, с 1990 года до середины 2005 года в нашем городе переименовали более 50 улиц. За 25 лет независимости в городе появились новые улицы и более 30 новых районов.

Появились улицы, носящие имена батыров.

Санкибай батыр (его именем назвали бывш. пр. Абулхаир хана, ул. Куршысай) – соратник Абулхаир хана, участник освободительной борьбы ХVIII века за единство казахской степи.

Карасай батыр (бывш. ул. Комсомольская) – полководец при Есим хане и Жангир хане из рода Уйсун-Шапрашты-Емил, старший жуз, защищал казахскую землю от джунгар.

Жанкожа батыр (бывш. ул. Фрунзе) – соратник Кенесары хана. Жанкожа батыр нанес поражение хивинским войскам в 1830 году и остановил набеги хивинцев.

Асау Барак (бывш. ул. Горького) – батыр, потомственный управляющий бий – родоправитель, организатор освободительной борьбы против колониальной политики царской России. В 1783-1797 гг. участвовал в восстании Сырыма Датулы, в 1822-1826 был одним из организаторов освободительной борьбы под руководством Жоламана Тленшиулы.

Бактыбай батыр Толесулы (бывш. ул. Свердлова) –полководец из рода Шекты, соратник Абулхаира хана в жонгарской войне. В народе прозван «Карасакал аулие Алим». Погиб в бою, похоронен на берегу реки Жем на кладбище святого Карасакала вблизи аула Акжар Байганинского района.

Алтай батыр (бывш. ул. Колхозная) – член политической элиты младшего жуза, доверенное лицо Абулхаир хана, участник боев с калмыками. Военачальник, оратор.

О других личностях, чьи имена с 90-х годов уже носят наши улицы, читайте в следующем номере «Диапазона».