Почему «бородачей» в армию не берут

В Актобе начался призыв. По неподтверждённым данным, около десяти призывников не берут в армию из-за религиозных убеждений. В военкомате подтвердили, что отказывают читающим намаз, но отмечают, что те «и сами не горят желанием служить Родине».

– При собеседовании с призывниками важно узнать об их желании служить Родине. К сожалению, у некоторых призывников не чувствуется патриотизма, это относится не только к тем, кто читает намаз. Ведь принуждать к службе мы не можем, – объясняет начальник департамента по делам обороны Сейткарим Арапбаев.

По словам полковника, во время медкомиссии некоторые приходили с бородой и отказывались выполнять просьбы медиков, в частности, не давали осмотреть половые органы. Также Арапбаев добавляет, что людям с религиозными убеждениями в армии будет очень тяжело.

– Сейчас в госорганах и в войсковых частях не предусмотрены места для совершения пятикратного намаза. Поэтому им будет сложно, возможны жалобы о нарушении прав мусульман, – говорит глава департамента по делам обороны.