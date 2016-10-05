10 имамов в Актобе не прошли аттестацию

На фото:Мечеть «Нур Гасыр». Имамов обучают представители ДУМК. || Фото автора

Ещё 20 имамов сдали экзамен на «тройку». Группа из 30 самых грамотных и опытных специалистов по делам религии обучает священнослужителей.

Представители управления по делам религии провели аттестацию актюбинских имамов. В нашей области 68 мечетей. Аттестацию проходил 61 имам.

– 9 имамов сдали аттестацию на «отлично», 22 на «хорошо», 20 получили «удовлетворительно» и еще 10 неудовлетворительную оценку, – сообщил представитель ДУМК Гылымбек Мажиев.

Причину слабых результатов 30 имамов Мажиев объясняет тем, что они не знают все аспекты ислама, статьи закона о религии и Трудовой кодекс.

– С имамами, которые провалили экзамен, будем дополнительно работать. Если у них есть способности к саморазвитию, будем переобучать. Если они некоммуникабельны, не хотят повышать свою грамотность, придется увольнять. Имамам, которые успешно прошли аттестацию, будем объяснять, как работать с населением и возвращать людей, ушедших в радикальные течения.

– По всей республике только 15-20% очень грамотных имамов с высшим образованием, – говорит Мажиев. – В районах, аулах нет соответствующей зарплаты, поэтому они там работать не хотят. Но материальное положение имамов улучшают. Сейчас из Алматы в Темир­ский район приехали работать три имама. Им обещают жилье и достойную зар­плату.

Актюбинское медресе в следующем году должно стать колледжем, пока его база этому не соответствует.