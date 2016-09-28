В области посадили 100 000 деревьев. Где лес?

Вокруг городской свалки в этом году обещают посадить 103 000 деревьев и превратить вонючий полигон в зелёную рощу.

– В этом году в области посадили 102 тысячи саженцев, в городе – 25 тысяч, активно озеленение шло в Каргалинском, Байганинском и Шалкарском районах, в остальных не хватало средств даже на уход за уже посаженными деревьями, – сказал на совещании по озеленению глава управления природных ресурсов области Нуржан Аккул. – В бюджете 2017 года нужно выделить 14 млн тенге на озеленение, это немного, где-то по 2 млн на район. Планируем создать скверы и парки в 4 районах.

– Повод у всех – нет денег. Руководителям нужно самим проверять и ходить. Почему парки должны быть только в четырех районах? Зачем работают 9 лесных хозяйств и питомников, если их саженцы не используют? Нужно, чтобы во всех райцентрах было хотя бы по одному парку, нужно увеличить количество скверов, – сказал аким области Бердыбек Сапарбаев. – Говорите, в Актобе посадили 25 тысяч саженцев. А куда они делись? Вы не контролируете процесс, а это ваша работа. Вы видели парки райцентров? Позор!

Предприятия-загрязнители природы – «Акбулак», ТЭЦ, «АктобеМунайГаз», АЗФ и «Трансэнерго» – теперь должны посадить деревья вокруг своих территорий, а акимы сельских округов – вдоль трасс.

Аким области сказал, что за счет бюджета посадят 103 тысячи деревьев вокруг город­ской свалки.

– 103 тысячи деревьев за бюджетные деньги посадим, потом передадим на баланс полигона две скважины горводоканала, они будут ухаживать за насаждениями, – объяснил Ильяс Испанов, аким города.

Почему деревья в Актобе сажают каждый год, а результата нет?

Асима, пенсионерка:

« У нас не ухаживают за деревьями, поэтому они и не растут. Я не видела, чтобы деревья поливали, рыхлили землю со всех сторон, а в советское время были субботники, бережно относились к зелени, окучивали, кирпичиками загораживали. Этим может заниматься не только агроном, особой техники тут нет. Сейчас стало больше сухих, голых карагачей. Лучше поменять их на зеленые тополя и клены».

Инна, садовод:

« Мало воды для деревьев и нужно правильно подбирать сорта. Я не видела, как сажают деревья, только как их пилят и пилят. Вот это я вижу! У нас были такие хорошие деревья по центру, а их постоянно обрезали, поэтому половина уже погибла. Листва же не просто так растет, она нужна дереву. Делают пальмы из карагачей. Почему бы не сажать у нас тополя и липы? Есть тополь серебристый, он быстро растет, листья бархатистые, серые и блестят».

Нурлан, инкассатор:

« Я не вижу, что поливают и ухаживают за деревьями. Асфальт поливается, а деревья нет. Сажать сажают, но нужен уход. Огород же мы поливаем, чтобы получить урожай, а дерево посадили и все, оно не растет, засыхает».

Вероника, инженер:

« Проблема у нас в том, что нет ухода за деревьями. Мы высаживали саженцы в центральном парке, я слежу за ними, нет ни одного сухого дерева там. Когда едешь по железной дороге из Тараза, у них там везде деревья, зелень, все зеленое. А у нас тут степь. Люди должны относиться к деревьям бережнее. Хочу жить в зеленом городе».