Сезон ремонта завершается. Как выглядят дороги Актобе

На фото: Ул. Калдаякова-пр. Абилкайыр хана. Вдоль дорог обустраивают тротуары, ливневок пока нигде не видно. Судя по ответу акимата, ливневки в этом году делают на ул. Тайбекова, Оспанова. В 2015 году подрядчики схалтурили на ремонте 9 улиц. || Фото автора





На фото: Ул. Калдаякова-пр. Абилкайыр хана. Вдоль дорог обустраивают тротуары, ливневок пока нигде не видно. Судя по ответу акимата, ливневки в этом году делают на ул. Тайбекова, Оспанова. В 2015 году подрядчики схалтурили на ремонте 9 улиц. || Фото автора

На фото: Ул.Калдаякова. Дороги в ямах. В прошлом году на ремонт дорог в Актобе из бюджета взяли 1 млрд 115 млн. тенге || Фото автора.

В горакимате сообщили: к этому дню завершён капремонт на пр. Мира (от Рыскулова до Маресьева) и ул. 101-й Стрелковой бригады (от Бр. Жубановых до пр. Санкибай батыра). По данным властей, на ремонт актюбинских дорог в 2016 году выделено 1,5 млрд тенге.

Из этой суммы 554 млн на завершение 8 переходящих объектов, начатых в 2015 году. В эту сумму входит реконструкция перекрестка пр. Молдагуловой - Баишева, ул. Конаева, 101-й Стрелковой бригады, Иманова, строительство дороги в микрорайоне Нур Актобе и капремонт пр. Абилкайыр хана от подземного перехода до ул. Мясоедова.

В конце мая этого года власти города сообщили, что в этом году будет проведен капремонт трех дорог.

1. Ул. 101-й Стрелковой бригады от Бр. Жубановых до пр. Санкибай батыра. На ремонт выделено 97 млн тенге. Срок 4 месяца.

2. Ул. Маресьева (от Сатпаева до Пацаева). Выделено 88 млн тенге. Срок 3 месяца.

3. Пр. Мира (от Рыскулова до Маресьева). На ремонт предусмотрено 57 млн тенге. Срок 3 месяца.

Средний ремонт обещали сделать на ул. Тайбекова, Оспанова, Мирзояна, Маресьева от ул.Сатпаева до пр. А.Молдагуловой, ул. Пацаева, пр. Санкибай батыра, ул. Безымянной. Две дороги должны сделать в Кызылжаре. Из Кызылжара сообщили, что дорогу, подлежащую ремонту, засыпали горой песка и отходами стройматериалов.

Горакимат сообщает, что к этому дню завершен капремонт дороги по ул. 101-й Стрелковой бригады и пр. Мира, а также ремонт кольца по ул. Нокина-Нариманова, пр. Санкибай батыра-Богенбай батыра. Также сообщили, что закончены работы на дорогах за мостом через Илек в районе Кирпичного, на Мирзояна, Безымянной, Кобландина. По Маресьева, Калдаякова, Некрасова, Пожарского сейчас делают тротуары. На остальных дорогах с плановым ремонтом укладывают верхний слой асфальта.

На днях корреспондент «Диапазона» ознакомился с состоянием некоторых дорог, где должен быть ремонт.

Ул.Калдаякова-пр. Абилкайыр хана. Работники в оранжевой форма говорят, что дорогу сейчас ремонтируют. Колеса здесь проваливаются в ямы с водой и натыкаются на высокие ступеньки асфальта. Дорога около перекрестка Пожарского-Маресьева в многочисленных дырах, другая сторона этой дороги в сторону ул. Рыскулова отремонтирована. Граница отремонтированной части дороги ул. Пацаева-Маресьева напоминает толстое ковровое покрытие, новая часть намного выше неотремонтированной. Такая же картина и на пр. Санкибай батыра. Но есть и хорошие моменты. В 12 микрорайоне родители школьников 56-й школы сообщают в редакцию, что благодарны за то, что сделали дорогу к школе и поликлинике.

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