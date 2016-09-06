В Западном Казахстане планировали напасть на полицию, делали взрывчатку и фальшивые деньги

По информации КНБ, арестован житель Уральска, который в мастерской изготовил 2 самодельные бомбы. Он планировал привести их в действие на территории ЗКО против так называемых «неверных». Его родственники выдали схемы и компоненты устройств и дали против него обличающие показания. Задержанный попал под воздействие агитации из Интернета.

Кроме этого 26 и 27 августа в Уральске арестовали группу из 8 человек. Они намеревались совершить нападение на полицию, чтобы завладеть автоматами. У задержанных изъяли пневматическую винтовку, ножи. Они собственноручно изготовили атрибутику ИГИЛ и использовали ее в пропагандистских целях.

Ранее в ЗКО спецслужбы разоблачили двоих радикалов, они изготавливали поддельные деньги. Изъято свыше 200 тысяч фальшивых тенге.