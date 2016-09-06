Актюбинец призывал к терактам в России

Алмас Абдраев жил в Хромтау, исповедовал религиозное течение радикального толка. Просматривал в Интернете идеологические ролики Саида Бурятского и Ахмеда Мединского, пропагандирующего терроризм. Абдраев был недоволен тем, что Россия ведет антитеррористическую операцию в Сирии. Двух своих знакомых он призывал к терактам в Оренбургской области, говорил, что надо отбирать автоматы у полицейских и устраивать акции террора против мирного населения на территории соседнего государства.

Имам мечети в Хромтау пытался вернуть Алмаса Абдраева в традиционный ислам, но безуспешно. Абдраева судили за пропаганду терроризма, вину он признал. 2 сентября суд приговорил его к 4 годам и 8 месяцам лишения свободы.