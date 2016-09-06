Актюбинец призывал к терактам в России

Автор:
Актюбинец призывал к терактам в России

Алмас Абдраев жил в Хромтау, исповедовал религиозное течение радикального толка. Просматривал в Интернете идеологические ролики Саида Бурятского и Ахмеда Мединского, пропагандирующего терроризм. Абдраев был недоволен тем, что Россия ведет антитеррористическую операцию в Сирии. Двух своих знакомых он призывал к терактам в Оренбургской области, говорил, что надо отбирать автоматы у полицейских и устраивать акции террора против мирного населения на территории соседнего государства.

Имам мечети в Хромтау пытался вернуть Алмаса Абдраева в традиционный ислам, но безуспешно. Абдраева судили за пропаганду терроризма, вину он признал. 2 сентября суд приговорил его к 4 годам и 8 месяцам лишения свободы.

Теги: ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
07.09.2016, 00:28
  
​Офицер войсковой части, который стал обвиняемым: Начальство увели от ответственности, а крайним сделали меня
06.09.2016, 23:33
  
Судят директора магазина «Паллада», на который напали террористы
06.09.2016, 23:43
  
В Талдыкоргане планировали угнать самолёт и повторить теракт 11 сентября
06.09.2016, 23:41
  
В Западном Казахстане планировали напасть на полицию, делали взрывчатку и фальшивые деньги
06.09.2016, 23:30
  
Местные жители помогли задержать радикалов, готовивших взрыв российской войсковой части
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
​Офицер войсковой части, который стал обвиняемым: Начальство увели от ответственности, а крайним сделали меня
В Талдыкоргане планировали угнать самолёт и повторить теракт 11 сентября
В Западном Казахстане планировали напасть на полицию, делали взрывчатку и фальшивые деньги
КНБ РК: В отношении ликвидированных 18 террористов прекращено уголовное преследование из-за смерти
В Актобе хотят делать деньги из мусора 1
Около сотни водителей автопарка протестовали против повышения плана 2
Причиной гибели рыбы инспекторы назвали дожди и жару 5
Орь. Река, которой больше нет 11
В реке Орь погибла рыба 2
Вода в Илеке поднялась и завоняла. Экологи считают: сброса фекалий нет 5