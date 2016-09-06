Призвавший к терактам в Актобе пресс-секретарь ИГИЛ аль-Аднани уничтожен российской авиацией, сообщили СМИ

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Призвавший к терактам в Актобе пресс-секретарь ИГИЛ аль-Аднани уничтожен российской авиацией, сообщили СМИ

Актюбинские террористы совершили теракты 5 июня после проповеди идеолога террористов аль-Аднани, которую они слушали на съемной квартире на улице Есет батыра. Абу Мухаммед аль-Аднани называли пресс-секретарем и считали вторым лицом террористической группировки ИГИЛ. 30 августа в районе Мааратат Умм-Хауш провинции Алеппо российский бомбардировщик Су-34 уничтожил группу боевиков численностью до 40 человек, среди них был пресс-секретарь аль-Аднани.

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