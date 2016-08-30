В Актобе хотят делать деньги из мусора

На фото: Актобе. Ул. Бр. Жубановых, 300. Здесь во дворе появились вот такие контейнеры на замке. Просунуть в них рассортированный мусор не так-то просто. || Фото автора

В городе начинают строить мусоросортировочный комплекс. Он заработает следующим летом. Стекло и металл пойдут на экспорт, пластик – на местное предприятие, где выпускают крышки для люков, а бумагу и картон отправят в Алматы. Уже этой осенью в городе обещают поставить евроконтейнеры, чтобы жильцы сортировали мусор уже дома.

В субботу журналист «Д» побывала на городской свалке, рядом с которым собираются возводить новый комплекс. Пока там ведут топографическую съемку, разравнивают территорию. Каркас мусоросортировки хотят возвести уже этой осенью, зимой вести внутренние работы, а следующим летом запустить комплекс на полную мощь. На предприятии круглосуточно в 2 смены разбирать мусор будут 100 человек.

В субботу со строителями и владельцами нового комплекса встретился аким города Ильяс Испанов. Ему показали территорию и проект мусоросортировки.

– Ежедневно на полигон попадает 500 тонн отходов, 30-40% мы отсортируем, остальное перегниет, – рассказал руководитель проекта Алтынбек Казантаев [на фото]. – В перспективе сортировать будем весь мусор. Из органического хотим изготавливать кормовые добавки. Производительность комплекса 200 тысяч тонн в год, на наш полигон в год завозят 170 тысяч тонн мусора. Отсортированные отходы частично пойдут на экспорт, частично на местные предприятия. Стекло, например, в Россию, пластик на местное предприятие, которое выпускает полимерные изделия, в том числе крышки для люков и колодцев, картон и бумагу будем отправлять на предприятие в Алматы. Строится комплекс за счет частных инвестиций, сумма – 700 млн тенге. Заказчик проекта – ТОО «Союз Грант», строит комплекс ТОО «ABC Global LTD».

– Я предлагал этот проект в 2014 году, но дело не пошло, и я реализовал его в Кокшетау. Оттуда меня пригласили в Актобе, – рассказал директор «Союз Гранта» Алексей Градобоев. – В сроки постараемся уложиться. Потребуется время на изготовление оборудования, мы его заказываем в России, попросим ускорить. Из мусора на комплексе будем отбирать пластик, бумагу, железо и стекло. Полиэтиленовые пакеты тоже будем отбирать, но отдельно, это другой вид пластика. Все полезное пойдет на вторичную переработку.

Уже в сентябре ТОО «Союз Грант» поставит по городу зеленые сетки для пластика. Его будут прессовать и отправлять на экспорт, не дожидаясь запуска мусоросортировочного комплекса.

«Д»: – Почему бы стекло отдельно не собирать?

– Стекло принимают по цветам: темное и светлое отдельно, отдельно бутылочное и оконное. Пока не запустим комплекс, нет смысла его собирать, – ответил Алексей Градобоев.

Свалочный полигон занимает 62 гектара. Город растет, мусора все больше. Есть опасение, что скоро его просто некуда будет девать. Уже сейчас ежедневно на свалку свозят 500 тонн мусора. Сгнивает далеко не все. От того, что сгнивает, невыносимая вонь, запахи доносятся до города. Чтобы его уменьшить, мусор начали закапывать.

У въезда на полигон посадили цветы, за шлагбаумом сделали моечную для колес мусоровозов.

– Мы завезли 2 тысячи тонн песка. Возгораний сейчас нет. Хотим здесь посеять житняк, осенью по периметру посадим 500 тополей, – рассказал руководитель «Актобе Таза кала» Бауыржан Алдияров.

Но главную проблему с мусором должен решить будущий комплекс. Рядом с его территорией строители возвели фрагмент стены здания, в субботу там заложили символическую капсулу – термос.

– Термос жалко, – сказал аким Испанов, не решаясь опустить его в раствор. Потом все же решился. Ладно, когда построите, вытащим, чай попьем, – пошутил он.

Как рассказал аким города, в конце сентября в наших дворах появятся евроконтейнеры с крышками. На каждом напишут, какой мусор туда класть: бумагу, пластик и прочее. Актюбинцев хотят приучить сортировать отходы. Зачем, если комплекс не работает? Как выяснилось, отходы пока будут отправлять на базу «Вторсырья».

Затраты на новые контейнеры, заверил аким города, на тарифах по вывозу мусора никак не скажутся. На это тратят бюджетные деньги.

«Д» поинтересовался у Испанова, как будет решаться проблема с мусором в сельских округах? Туда свозят строительный хлам, шины, лобовые стекла с СТО и многое другое. – Мы делим город между управляющими компаниями, – ответил Ильяс Испанов. – Они будут и в сельских округах. Все, кто видит, что сбрасывают мусор, должны записать номера машин, передать в управляющую компанию, те участковому, чтобы он принял меры. Управляющие компании в соцсетях откроют свои страницы. Фото, жалобы можно отсылать и туда.