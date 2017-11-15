﻿﻿ Раньше на четырёх спортсменов давали деньги, сейчас – на одного - тренер сборной РК по дзюдо

Главный тренер мужской сборной Казахстана Ермек Иманбеков поделился впечатлениями от чемпионата республики по дзюдо в Актобе. Также он ответил на давно беспокоящий вопрос о финансировании поездок на соревнования.

На чемпионате РК по дзюдо в полуфиналах и финалах сенсационно проиграли нынешние «звезды» казахстанского дзюдо, которые стабильно выступают за сборную, а некоторые представляли страну на Олимпиаде в Рио. К примеру, актюбинец Рустам Ибраев и алматинец Гусман Кыргызбаев. Наставник муж­ской сборной РК объяснил, с чем это связано.

– Постоянно быть в форме спортсмены национальной сборной не могут. Совсем недавно они отборолись за кубок президента, кубок федерации, гран-при Ташкента. Поэтому, может, они и не показали свой уровень. Но отрадно, что молодые ребята выходят и делают сенсации, – говорит Ермек Иманбеков [на фото].

В командном соревновании Актюбинская область заняла 1-е место. Несмотря на победу мужской команды, наша область пока не считается сильным регионом в дзюдо. Ермек Иманбеков объясняет, чем восточный и южный Казахстан лучше западного региона.

– В южных и восточных регионах поставлена борьба. До сих пор отстают северные регионы, там нехватка кадров, хотя мы постоянно туда отправляем хороших тренеров. А вот Актюбинская область наряду с Мангистауской прогрессируют, выступление актюбинских спортсменов сейчас намного успешнее.

Люди в мире казахстанского спорта знают, что в регионах, в особенности селах, есть очень много талантов, но из-за отсутствия финансирования они не могут выехать на соревнования, а если и выезжают, то тренерам дают скромный бюджет, они экономят на еде и проживании в командировке. Тренер мужской сборной РК признает, подобное отношение к спортсменам не исчезло, и оно не только в провинциях, но и на уровне республики.

– Сейчас положение такое везде. Это не только в регионах, у нас тоже ощущается нехватка финансирования. К примеру, для участия на мировых гран-при, если раньше на 3-4 человека давали деньги, то сейчас на поездку в Токио деньги дали только на одного Ибраева. А для тех спортсменов, которые только вошли в сборную, будет финансирование только в январе.