﻿﻿ Новый футбольный клуб создадут в Хромтау

В Сети активно обсуждается вопрос создания команды для первой лиги. Правда или вымысел, пресс-службе ФК «Актобе» разъяснил гендиректор клуба Максат Тюмалиев.

– Правда. Это реальный шанс нашим местным ребятам проявить себя. У ребят из молодежного состава ФК «Актобе» (вторая лига) было угнетенное состояние и было много вопросов о том, что их ждет. Ведь в следующем сезоне многие из этого состава по регламенту не смогут играть в дубле. А создание первой лиги – это шанс проявить их лучшие качества и вырасти в больших профессионалов для основы и сборной. Они смогут зарабатывать и содержать свои семьи. Но чтобы попасть в состав, нашим воспитанникам нужно будет много работать и много стараться. И это место нужно будет заслужить. Одним из таких шансов будет первая лига. Плюс мы хотим омолодить дубль, чтобы начинали расти еще быстрее, – объяснил гендиректор «Актобе».

Новый клуб будет базироваться в Хромтау.

– У этого города прекрасные футбольные традиции и болельщики. Это будет также большой социальный проект. Шанс получат не только футболисты, но и местные специалисты: физиотерапевты, врачи, тренеры и многие другие. Все эти люди смогут в будущем за отличную работу и показатели попасть и в основную команду. В этом году мы много специалистов отправили на обучение. Яркий пример – Мухтар Еримбетов, Антон Авдеев и многие другие. Касательно болельщиков не вижу ничего нереального в этом.

Между тем, по неофициальным данным, спонсором для новой команды в первой лиге в подразделении ФК «Актобе» может стать Донской горно-обогатительный комбинат в Хромтау (АО «ТНК «Казхром»). Как пишет «Актобе-фанс», годовой бюджет команды первой лиги составит 160 миллионов тенге. Из них 90 миллионов возьмет на себя ФК «Актобе» (фонд зарплаты), оставшуюся часть возьмет на себя АО «ТНК «Казхром» (Донской ГОК), планируется привлекать дополнительных спонсоров.