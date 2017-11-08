﻿ Актюбинские таэквондисты взяли 12 медалей на чемпионатах РК

На фото: Актюбинские таэквондисты олимпийской версии с наградами чемпионата РК в Караганде.

Команда Актобе по таэквондо WTF стала 3-й на чемпионате РК, взяв 9 медалей. В активе актюбинской команды ITF 1 золото и 2 бронзы.

Как сообщает актюбинская федерация таэквондо WTF (олимпийская версия), сборная области заняла 3-е общекомандное место на чемпионате Казахстана в Караганде. В турнире участвовали команды из 14 регионов. Актюбинская команда в итоговом зачете стала третьей, уступив командам Алматы и Караганды. В копилке актюбинских таэквондистов 5 золота, 2 серебра, 2 бронзы. Чемпионами Казахстана стали Аксауле Еркасимова, Данияр Байгазин, Алиби Усен, Жазира Исина, Акнур Тыныштыкбаева. Серебряные медали взяли Бексултан Ешекенов и Сайрангуль Болатова. Бронза на счету Муслима Туралеева и Аиды Бакыткалиевой.

Кроме них, успешно выступили таэквондисты федерации таэквондо ITF в Семее на чемпионате страны среди юниоров 14-15 лет. В соревнованиях приняли участие 250 спортсменов. От Актобе выступали трое: Айдос Бараузов (75 кг), Сандыбек Жанбулатов (45 кг) и Аян Карта (57 кг).

Все трое завоевали медали. Сандыбек Жанбулатов и Аян Карта зацепились за бронзовые медали, а Айдос Бараузов, заняв первое место, стал чемпионом РК.