﻿ В Мартуке открыли филиал ФК «Актобе»

На фото:Для маленьких футболистов провели первую тренировку. Власти обещают реконструировать старый стадион, на котором будут играть будущие звезды ФК «Актобе». || Фото автора

Аким Мартукского района пообещал, что в райцентре появится свой ФОК со спортзалами и бассейном. После открытия юные футболисты 7-10 лет прошли первую тренировку с игроками клуба. Филиал расположен на базе мартукского стадиона, который собираются реконструировать.

– У ФК «Актобе» много болельщиков, – обратился к мартучанам аким района Нуржауган Калауов. – Мы гордимся клубом. И наши молодые футболисты завтра будут играть на большом поле. Готовится проект для капремонта стадиона в Мартуке. Думаю, в этом году мы его закончим, а в следующем добьемся средств, чтобы привести стадион в соответствующий вид. В обл­управлении строительства готовится проект физкультурно-оздоровительного комплекса. Надеемся, в следущем году и в нашем районе будет свой ФОК с борцовским и футбольным залами, бассейном.

Новый ФОК в Мартуке планируют построить между строящимся зданием суда и прокуратурой. Кроме Мартука футбольный центр ФК «Актобе» открыл еще 6 филиалов в районах, 9 открылись в прошлом году.