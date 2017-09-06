﻿ Наши юные гимнастки завоевали медали

Наши юные гимнастки завоевали медали

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Наши юные гимнастки завоевали медали

На фото:Все лето юные гимнастки провели на тренировках и сборах. На чемпионате в Актау заняли призовые места. Сейчас они вновь приступили к тренировкам, чтобы выступить достойно на чемпионате страны. || Фото автора

На фото: Акерке Абдибекова заняла третье место на международном турнире в Актау. || Фото автора.

Всё лето они тренировались, побывали на сборах в Грузии, привезли 9 медалей из Актау. Теперь они готовятся к чемпионату Казахстана в Шымкенте.

Для девочек-гимнасток все лето прошло в насыщенном графике с тренировками и сборами. 10 спортсменок побывали на учебно-тренировочных сборах в Грузии, где с ними занимались чемпионка Грузии и тренер из Москвы. Через неделю после Грузии 13 гимнасток поехали на сборы в Актау. Прошли хорошую хореографическую подготовку. После сборов они приняли участие в международном турнире «Каспийские звездочки». На соревнования приезжали команды из Бишкека и Подмосковья.

– Девочки у них очень сильные, – рассказала тренер по художественной гимнастике Лариса Расщепкина. – Все наши спортсменки выступили отлично, они молодцы, заявили их в нескольких возрастных подгруппах. Завоевали 3 первых, 4 вторых и 2 третьих места. Сейчас снова приступили к тренировкам. В этом году попытаемся выехать на чемпионат Казахстана в Шымкент. Но там, конечно же, результатов мы не ждем, главное, чтобы детки морально выдержали, психологически.

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