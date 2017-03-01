Актюбинец вместе со сборной РК вернулся с чемпионата мира по рыболовному спорту

На фото: Азамат Еркебаев, 31 год. На чемпионате мира выловил 3400 граммов рыбы и был близок к попаданию в тройку призеров.

В Латвии завершился чемпионат мира по ловле на мормышку со льда. Казахстанская команда заняла 7-е место. В личном первенстве актюбинец Азамат Еркебаев оказался в шаге от призового места.

В чемпионате мира на озере Малый Балтэзерс в Риге участвовало 14 стран. По правилам в каждой команде по 5 спортсменов и один запасной. Чемпионат проходил в 2 тура, по 3 часа. Победитель выявлялся по общему весу пойманной рыбы.

В каждом туре по весу выловленной рыбы присваивалось место участникам. В итоге победитель определяется по наименьшей сумме мест за оба тура.

Победителем турнира стала команда рыболовов из Украины, Латвия стала второй, Россия – третьей. Сборная Казахстана заняла 7-е место из 14 участников. В состав казахстанской команды пробился актюбинец Азамат Еркебаев. Продавец-консультант рыболовного магазина попал на чемпионат мира, пройдя отбор на двух крупных турнирах: Кубок и чемпионат Казахстана.

– За два тура я поймал 3400 граммов рыбы. Во втором туре не хватило 500 граммов, чтобы войти в тройку в личном зачете. Это примерно один-два хороших подлещика. Я в первом туре занял 2-е место, уступив россиянину. Во втором туре – 4 место. В итоге с 6-ю баллами занял 8-е место в личном зачете, – прокомментировал свое выступление Азамат Еркебаев.

В Актобе Азамат тренируется в ловле рыбы на Актюбинском водохранилище, которое закреплено за обществом охотников и рыболовов области. При наличии членского билета рыбалка бесплатная, а если нет билета, разовая рыбалка стоит 1000 тенге. По словам Азамата, каждый месяц Актюбинская федерация рыболовного спорта проводит соревнования, где каждый желающий может участвовать. А участвуя в областном кубке или чемпионате, можно получить спортивный разряд.