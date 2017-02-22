ФК «Актобе» подписал футболистов из Бразилии, Аргентины и Украины

«Красно-белые» укомплектовали состав на сезон-2017 на 70-80%. Последними приобретениями «Актобе» стали игрок украинского «Шахтёра», бывший форвард бразильской «молодёжки» и аргентинский полузащитник, игравший в Украине.

31-летний украинский футболист Александр Воловик подписал контракт с ФК «Актобе». Футболист играет на позиции центрального защитника. Ранее он выступал за донецкие «Металлург» и «Шахтер», «Сталь» из города Альчевск, бельгийский «Ауд-Хеверле Левен».

Еще одним новичком «Актобе» стал бразильский нападающий Иури Мамуте. Футболист является воспитанником одного из самых известных и титулованных клубов Бразилии «Гремио». Мамуте считался одним из главных талантов бразильской молодежи. Однако в последних сезонах ему толком не удавалось забить. По данным sports.ru, в период с 2011 по 2013 и в 2015 годах, выступая за «Гремио», «главный талант» бразильской молодежи забил 3 гола в 24 матчах. Играя за «Ботафого» в 2014 году, новобранец «Актобе» в 17 матчах не отличился ни разу. Последним его клубом был «Наутико» в 2016 году (11 игр, 0 голов). Одной из причин, по которой ему не удавалось прогрессировать, называют травмы.

«Актобе» также усилился бывшим полузащитником харьковского «Металлиста» Хуан Мануэлем «Чако» Торресом, покинувшим Украину в 2014-м году. За харьковский клуб 31-летний хавбек выступал с 2011 по 2014 год, проведя в его составе около 50 игр, и забив всего один мяч. В последние годы Торрес играл в низших дивизионах Аргентины.

В начале февраля «Актобе» пополнился полузащитником Антоном Шурыгиным. Первой командой Антона был ФК «Актобе-Жас». Позже своей игрой заинтересовал и основную команду ФК «Актобе». Однако полностью раскрыть свой потенциал и талант тогда не сумел.

Также Шурыгин выступал за «Каскелен», «Сункар», «Экибастуз», «Акжайык». Несмотря на оборонительную позицию, игрок за карьеру в официальных играх забил 12 мячей.