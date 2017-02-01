12 волонтёров из Актобе помогают провести Универсиаду

На фото: Волонтеры в Атлетической деревне. Среди них студенты из Актобе.

На Универсиаде, помимо спортсменов, много волонтеров, в том числе и из Актобе.

– Мы приехали 24 января в Атлетическую деревню, нас расселили по номерам и выдали униформу. У каждого волонтера есть куратор и направление. У меня спортивные соревнования: лыжный фристайл и сноуборд. Я помогаю на горнолыжном курорте Шымбулак и в спортивно-развлекательном комплексе «Табаган» в 36 км от Атлетической деревни. Там мы готовим трассу, расставляем ограждения и помогаем по разным техническим моментам, – рассказал волонтер Касым Манкеев, студент 4-го курса университета им. Жубанова. – Уезжаем мы в 7 часов утра и приезжаем в 6 часов вечера. Всего на спортивных соревнованиях 42 волонтера, в основном алматинцы, но есть и из других стран: России, Японии, Испании.