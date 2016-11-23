Команда из Актобе по таэквондо привезла «золото» республиканского турнира

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Команда из Актобе по таэквондо привезла «золото» республиканского турнира

На фото: Актюбинская команда по таэквондо ГТФ стала лучшей в общекомандном первенстве. Это не первый их успех. До этого 5 мальчишек стали лучшими в разбивании досок на турнире в Южной Корее.

На этот турнир съехалось более 260 спортсменов из Павлодара, Астаны, Актобе, Западно-Казахстанской области, Кызылорды, Караганды, Семея, Кокшетау, Актау.

6-7 ноября 2016 года в Атырау прошел открытый республиканский турнир по таэквондо ГТФ среди детей и юношей. Соревнования проходили по двум дисциплинам: массоги и хъёнг. По сообщению тренера актюбинской команды Руслана Дос­босинова, спортсмены из Актобе привезли общекомандное первое место.

– Все спортсмены показали хорошую подготовку и проявили отличную дисциплину, – кратко описал выступление своих подопечных тренер команды.

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