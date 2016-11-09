Таэквондисты из Актобе лучше всех разбили доски в Южной Корее

На фото: В Сеуле актюбинские таэквондисты оказались лучшими в разбивании досок (хапкидо).

5 мальчишек стали лучшими в разбивании досок. Кроме золотых медалей в копилке актюбинской команды 4 серебра и одна бронза.

По информации тренера актюбинской команды Руслана Досбосинова, в конце октября спортсмены глобальной федерации таэквондо проходили учебно-тренировочный сбор в Южной Корее под руководством мастера Hie Honga, обладателя 7-го дана. Их обучали хапкидо (разбивание досок).

Актюбинские таэквондисты участвовали в соревнованиях по хапкидо. В итоге в турнире по разбиванию досок первые места заняли: Алихан Изимов (среди ребят 14-15 лет), Адыль Женыс (12-13), Ернар Толеу (10-11), Алемжан Маратов (8-9) и Жангир Байтлеуов (6-7). Эти же ребята и выходили на спарринг, и четверо из них добились серебряных медалей, а самый юный спортсмен из Актобе Жангир Байтлеуов взял бронзу.

Теперь актюбинские спортсмены готовятся к чемпионату мира.