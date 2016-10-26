На кубке РК актюбинские пловцы завоевали 6 медалей, конкурируя с олимпийцем Дмитрием Баландиным

Автор:
На кубке РК актюбинские пловцы завоевали 6 медалей, конкурируя с олимпийцем Дмитрием Баландиным

На фото: Актобе. Спорткомплекс «Достык». Пловцы соревновались в личном первенстве. Проводились заплывы на дистанциях 50, 100, 200, 400 метров. || Фото ДЮСШ олимпийского резерва по водным видам спорта

С 19 по 23 октября в школе по водным видам спорта «Достык» проходил открытый кубок РК. Ажиотаж соревнованиям придал приезд золотого призёра Олимпиады Дмитрия Баландина и чемпионки паралимпиады Зульфии Габидуллиной.

В соревнованиях участвовали 220 спортсменов из всех регионов страны и 5 спортсменов из России. На турнире проводились заплывы на дистанциях 50, 100, 200, 400 метров.

Масштабность турниру придало участие в нем олимпийского чемпиона Рио Дмитрия Баландина и присутствие чемпионки паралимпийских игр в Рио Зульфии Габидуллиной. Чемпионы Рио торжественно открыли соревнования.

«Золотой» олимпиец Баландин, к слову, выиграл этот турнир в своей категории брассом. Вслед за Баландиным к финишу пришел актюбинец Айбек Камзенов, для которого «серебро» в гонке, где участвовал олимпийский чемпион, равняется золоту. Самую высшую награду актюбинские пловцы все же смогли завоевать. В комплексном плавании среди мужчин чемпионом стал Алибек Камзенов.

В заплыве баттерфляй среди мужчин первым бортика коснулся Иван Карпов (Павлодар), серебряная медаль у актюбинского пловца Астама Багандыкова.

В заплыве на спине актюбинские спортсмены взяли два «серебра». Отличились Диана Назарова и Алмат Сабыр. В плавании «вольный стиль – стайеры» серебряную медаль завоевала Диана Злобина.

В итоге в активе пловцов нашей области 6 медалей – 1 золотая и 5 серебряных.

Теги: 
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
19.10.2016, 17:44
  
Золотые олимпийцы Рио Дмитрий Баландин и Зульфия Габидуллина откроют в Актобе турнир по плаванию 1
17.10.2016, 19:23
  
Золотые призеры Рио Дмитрий Баландин и Зульфия Габидуллина приедут в Актобе
09.09.2016, 09:32
  
Казахстанская пловчиха выиграла «золото» Паралимпиады в Рио
26.07.2016, 18:03
  
Вместе с тяжелоатлетом и борцом на Олимпиаду поедет пловец
04.05.2016, 09:59
  
94-летний ветеран ВОВ из Караганды устанавливает рекорды по плаванию
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
6-летняя девочка в Актобе взяла «золото» и «серебро» по таэквондо ITF
Школьник из Алги победил в байге и получил машину
«Актобе» проиграл «Астане» и занял шестое место на чемпионате
Золотые олимпийцы Рио Дмитрий Баландин и Зульфия Габидуллина откроют в Актобе турнир по плаванию 1
Команда ветеранов выиграла турнир по баскетболу в Орске
«Актобе» дома не смог обыграть «Окжетпес»
Актобе готовится к чемпионату мира по гиревому спорту
Казахстан–Англия 0:1. Как в Актобе поддерживали сборную Казахстана
Англичане сильнее наших игроков по всем компонентам
Тренер Англии отметил актюбинца Жалмукана и сравнил Центральный стадион с ареной «Вест хэма»