На кубке РК актюбинские пловцы завоевали 6 медалей, конкурируя с олимпийцем Дмитрием Баландиным

На фото: Актобе. Спорткомплекс «Достык». Пловцы соревновались в личном первенстве. Проводились заплывы на дистанциях 50, 100, 200, 400 метров. || Фото ДЮСШ олимпийского резерва по водным видам спорта

С 19 по 23 октября в школе по водным видам спорта «Достык» проходил открытый кубок РК. Ажиотаж соревнованиям придал приезд золотого призёра Олимпиады Дмитрия Баландина и чемпионки паралимпиады Зульфии Габидуллиной.

В соревнованиях участвовали 220 спортсменов из всех регионов страны и 5 спортсменов из России. На турнире проводились заплывы на дистанциях 50, 100, 200, 400 метров.

Масштабность турниру придало участие в нем олимпийского чемпиона Рио Дмитрия Баландина и присутствие чемпионки паралимпийских игр в Рио Зульфии Габидуллиной. Чемпионы Рио торжественно открыли соревнования.

«Золотой» олимпиец Баландин, к слову, выиграл этот турнир в своей категории брассом. Вслед за Баландиным к финишу пришел актюбинец Айбек Камзенов, для которого «серебро» в гонке, где участвовал олимпийский чемпион, равняется золоту. Самую высшую награду актюбинские пловцы все же смогли завоевать. В комплексном плавании среди мужчин чемпионом стал Алибек Камзенов.

В заплыве баттерфляй среди мужчин первым бортика коснулся Иван Карпов (Павлодар), серебряная медаль у актюбинского пловца Астама Багандыкова.

В заплыве на спине актюбинские спортсмены взяли два «серебра». Отличились Диана Назарова и Алмат Сабыр. В плавании «вольный стиль – стайеры» серебряную медаль завоевала Диана Злобина.

В итоге в активе пловцов нашей области 6 медалей – 1 золотая и 5 серебряных.